O que acontece no último dia de Hanukkah e por que isso é importante?

TO ponto culminante do Hanukkah, o Festival das Luzes, é marcado pelo oitavo dia, conhecido como Zose Hanukkah, Zos Hanukkah ou Zot Hanukkah. Este dia tem um significado profundo na crença judaica, pois comemora o evento milagroso do óleo que durou oito dias, simbolizando a sobrevivência do Judaísmo.

Hanukkah vai do 25º dia de Kislev até o segundo dia de Tevet no calendário hebraico. O acendimento habitual da menorá de Hanukkah, um candelabro de oito braços, ocorre com uma vela para cada dia de celebração. O shammash, ou “servidor”, inflama os outros. A cada noite, o número de velas acesas aumenta, promovendo uma sensação de expectativa e alegria.

Acompanhada de orações especiais, a cerimônia de iluminação é um momento de canções, jogos e giro do pião, um brinquedo de quatro lados. Dar presentes, principalmente às crianças, e decorar a casa são costumes comuns neste período festivo.

O último dia de Hanukkah é feriado?

Embora o último dia de Hanukkah não seja feriado em Israel, muitas vezes coincide com o período de férias escolares. Em países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, não é feriado, mas algumas escolas judaicas observam um período de férias.

A origem do Hanukkah está na Guerra dos Macabeus de 162 AEC, celebrando a vitória do povo judeu e a rededicação do Templo. A história do óleo milagroso que durou oito dias deu origem ao nome alternativo de Hanukkah, Festa das Luzes.

O simbolismo desempenha um papel crucial no Hanukkah, com a menorá representando o festival das luzes. Iluminada da esquerda para a direita, a menorá tem um significado profundo e bênçãos acompanham o ritual. O dreidel, um pião com letras hebraicas, simboliza o evento milagroso.

Os feriados judaicos na diáspora geralmente duram mais, com um dia extra adicionado às observâncias religiosas, exceto o Yom Kippur. Esta tradição originou-se desde os tempos antigos, quando o Sinédrio, a suprema corte, determinava o início dos meses com base no avistamento da Lua crescente. Para garantir a observância uniforme, os judeus fora do antigo Israel adotaram a prática de celebrar feriados durante dois dias, um costume mantido até hoje.