O que aconteceu com Micic? Estrela europeia desaparece no Oklahoma City Thunder

Tele NBA e o resto do basquete são mundos totalmente diferentes. É outro jogo, embora seja o mesmo esporte. Um dos melhores casos para explicá-lo é o de Vasilije ‘Vasa’ Micic (1994, Kraljevo, Sérvia).

Foi o melhor armador da Euroliga nos últimos tempos e dominou a competição com Anadolu Efes. Mas então ele entrou no Trovão da cidade de Oklahoma…e desapareceu do cenário competitivo principal. Tanto que no último mês de competição ele pisou em quadra apenas 23 minutos!

Desde que trocou Istambul por Oklahoma, MicicO ajuste foi complicado. O Thunder é um dos melhores times da NBA, com um recorde de 18-8, mas a confiança no talentoso armador de Kraljevo é inexistente.

“Eu sabia que era assim antes de chegar aqui. Que começaria no banco. Tudo bem. Vir para a NBA era meu sonho e estou em uma boa organização. É apenas o começo e as temporadas são longas ,” ele explicou.

Micic, com o Thunder.

Mas a situação é limitante. Desde que joguei 11 minutos contra o Tourosele jogou apenas mais 23 no último mês.

Um dos últimos homens de uma rotação em que se destacam as jovens estrelas Shai Gilgeous-Alexander ou Chet Holmgren. 16 minutos contra o Jazz, com uma carta de tiro ruim. Perdeu duas noites e sete minutos contra o Grizzlies de Memphis com um tiro perdido e 0 pontos.

Micic, contra o Olympiacos na Final Four de 2022.

Não se conta com ele, apesar de ser um armador goleador, com boa fisicalidade e ótima visão. A confiança existe na equipe, mesmo que a realidade diga o contrário.

“Ele faz um ótimo trabalho. Ele não jogou vários jogos, mas parece que joga o tempo todo. Ele tem algo diferente em ambos os lados da quadra”, reconheceu Mark Daigneaultseu treinador.

Uma grande mudança num jogador que foi uma grande estrela na Europa. MVP da EuroLeague 2021 e duas vezes melhor jogador da Final Four (2021 e 2022) que Anadolu Efes venceu consecutivamente contra Barcelona em Colônia (86-81) e Real Madrid (57-58) em Belgrado.