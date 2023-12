O que é o RMSF? A doença do México que colocou os Estados Unidos em alerta

TOs Estados Unidos emitiram um alerta de saúde relacionado a picadas de carrapatos em cães.

A doença vem do México e o governo instou os cidadãos a cuidarem da sua saúde, especialmente do norte do país onde esta bactéria foi detectada.

Seu nome é “Febre maculosa” (RMSF) e seus sintomas são febre, dor de cabeça e erupções cutâneas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), se não for tratada nos estágios iniciais, pode ser fatal.

Especificamente, foi detectado em Tecate, Baixa CalifórniaNo entanto, o CDC instou as pessoas que apresentarem sintomas durante a viagem, ou duas semanas depois, a procurarem atendimento médico. Os sintomas são detectados principalmente quatro a dez dias após a picada.

Os cães são portadores comuns e permitem uma transmissão rápida, por isso tome cuidado ao permitir que eles fiquem perto de outros caninos, pois podem pegar a doença.

Foi detectado principalmente em áreas urbanas nos estados do norte do México, como Sonora, Coahuila, Nuevo León e Chihuahua.

Como o vírus se espalha e quais sintomas causa

O CDC a lista como uma doença grave e é transmitida por carrapatos. Além de febre, dor de cabeça e erupção cutânea, a doença causa náuseas, vómitos, dores de estômago, dores musculares e perda de apetite.

Se não for tratada nos estágios iniciais, a longo prazo pode levar à amputação de braços, pernas ou dedos devido a danos nos vasos sanguíneos.

Qual é o tratamento adequado

Para prevenir mortes e doenças graves, segundo o CDC, “o antibiótico doxiciclina é recomendado para adultos e crianças de todas as idades”.

Como evitar picadas e transmissão

O CDC recomenda que antes de sair de casa use roupas lavadas “com produtos de permetrina 0,5%”. Use repelentes de insetos registrados no Agência de Proteção Ambiental e evitar qualquer contato com locais comuns para encontrar carrapatos, como áreas arborizadas e vegetação densa.

Ao chegar ao ar livre, inspecione as roupas, tome banho imediatamente e verifique o seu corpo e o dos nossos animais de estimação, pois são eles os principais portadores.