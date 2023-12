O que inspirou a cadência viral “lá vamos nós” de Dak Prescott?

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott finalmente revelou a razão por trás de sua cadência pré-snap de gritar “Aqui vamos nós”. A cadência única do quarterback ganhou atenção nas redes sociais, principalmente após a recente vitória do time contra o Seattle Seahawks.

Prescott explicou que a cadência era uma forma de se comunicar com seus atacantes e prepará-los para a jogada. “Os atacantes queriam algo antes, eu acho. Para mim, é para dizer a eles que parem de se comunicar, aqui vamos nós”, disse ele.

Quando questionado sobre quem criou a cadência, Prescott deu crédito à comissão técnica. “Acho que foram os treinadores no início da entressafra. Eu pensei: ‘Se começarmos assim, será um longo período de entressafra'”, acrescentou.

A cadência “Aqui vamos nós” foi introduzida nesta temporada após o ex-coordenador ofensivo Kellen Moore e a Vaqueiros caminhos mutuamente separados. Treinador principal Mike McCarthy assumiu as funções de ataque e chamada de jogo.

Dak tem jogado em alto nível

A cadência de Prescott se tornou uma marca registrada dele nesta temporada. O assunto ganhou força nas redes sociais, com torcedores e telespectadores discutindo o assunto durante os jogos do time. A capacidade do quarterback de liderar seu time e fazer jogadas cruciais também tem sido elogiada principalmente após a vitória dos Cowboys contra o Comandantes de Washington sobre Ação de graças.

No jogo contra o Seattle, o desempenho de Prescott foi crucial para salvar o time de uma derrota que poderia alterar a temporada. Apesar de um desempenho defensivo historicamente ruim dos Cowboys, a liderança e as habilidades de jogo de Prescott ajudaram a garantir a vitória.

Com a vitória contra os Seahawks, Prescott e os Cowboys agora tem a chance de alcançar o 10-1 Filadélfia Eagles no NFC Leste classificação. A vitória deu-lhes esperança e impulso enquanto continuam na busca por uma vaga nos playoffs.

Como o quarterback do Dallas Cowboys, Prescott está bem ciente do escrutínio e da pressão que acompanha sua posição. Cada movimento que ele faz é analisado e criticado tanto pelos fãs quanto pela mídia. No entanto, ele mostrou resiliência e determinação ao longo da temporada, liderando sua equipe nas adversidades e saindo por cima.