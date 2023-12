O que os beneficiários do Bolsa Família esperam sobre suas finanças pessoais?

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto PoderData, no período de 16 a 18 de dezembro de 2023, trouxe percepções variadas entre os beneficiários do programa Bolsa Família em relação às suas perspectivas financeiras futuras. De acordo com os resultados obtidos, 53% dos entrevistados expressaram otimismo, acreditando que sua situação financeira pessoal tende a melhorar nos próximos seis meses.

Em contrapartida, um quarto desse grupo, totalizando 25%, manifestou a visão de que nada deve se alterar em suas condições financeiras ao longo desse período. A pesquisa também revelou que uma parcela significativa de 15% dos beneficiários do Bolsa Família antecipam uma possível piora em suas finanças pessoais no próximo semestre.

Por sua vez, 7% dos entrevistados declararam não ter uma resposta definida para o cenário financeiro que se desenha nos próximos seis meses. Os dados coletados ressaltam a diversidade de perspectivas e expectativas dentro desse segmento da população

Metodologia de pesquisa do PoderData

A pesquisa conduzida pelo instituto PoderData, empresa integrante do grupo Poder360 Jornalismo, revelou, com recursos próprios, um panorama detalhado das expectativas financeiras dos beneficiários do programa Bolsa Família. Os dados, coletados de forma abrangente no período de 16 a 18 de dezembro de 2023, fornecem informações sobre as visões divergentes dos beneficiários do programa social.

A pesquisa realizou 2.500 entrevistas em 244 municípios, abrangendo as 27 unidades da Federação. A coleta de informações ocorreu por meio de ligações para celulares e telefones fixos, constituindo uma amostragem representativa. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.

Programa Bolsa Família

O programa Bolsa Família é um elemento crucial para milhões de beneficiários em todo o país, e pensando nas festividades de fim de ano, o governo federal decidiu antecipar os pagamentos de dezembro. Além do suporte financeiro regular, neste mês o auxílio gás também está sendo disponibilizado, proporcionando um alívio adicional aos beneficiários.

Com o objetivo de garantir que as famílias possam desfrutar das festividades de maneira mais tranquila, os pagamentos serão concluídos até amanhã, 21 de dezembro. A antecipação desse benefício deve auxiliar milhões de brasileiros.



Para verificar a disponibilidade e os detalhes dos benefícios, os beneficiários do Bolsa Família podem realizar consultas de forma fácil e acessível. O site oficial da Caixa Econômica Federal e o aplicativo “Bolsa Família” oferecem ferramentas práticas para que os usuários possam acompanhar e gerenciar seus benefícios de maneira eficaz.

É importante lembrar que o Bolsa Família estabelece critérios específicos para que as famílias possam usufruir do auxílio financeiro. Conhecer esses requisitos é essencial para garantir o acesso ao benefício. Veja a seguir as principais condicionalidades:

Realização de Pré-natal: as famílias com gestantes devem comprovar a realização do pré-natal, evidenciando o compromisso com a saúde materna e infantil.

Cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação: A adesão ao calendário nacional de vacinação é fundamental, reforçando a importância da imunização para a saúde da família.

Acompanhamento do Estado Nutricional: Para crianças com até sete anos incompletos, é necessário realizar o acompanhamento do estado nutricional.

Frequência Escolar Mínima (4 a 6 anos incompletos): Crianças e jovens matriculados na Educação Básica devem manter a frequência escolar determinada pelo MDS.

O cumprimento dessas exigências não apenas viabiliza o acesso ao Bolsa Família, mas também garante que as famílias tenham acesso à saúde e educação. Mais informações sobre as condições para participar do Bolsa Família podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.