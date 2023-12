O que se sabe sobre o concurso ANVISA?

Salários do concurso ANVISA são acima de R$ 16 mil

Vai prestar o concurso Anvisa? Veja como serão as provas, o edital, o certame e tudo que se sabe até o momento. Veja tudo a seguir.

Ao todo são 50 vagas.

Concurso ANVISA

O Concurso ANVISA 2023 surge como uma oportunidade expressiva para os cargos como Técnico Administrativo, Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária, Analista Administrativo e Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. Com uma previsão de cerca de 30 mil inscrições, o certame promete ser bastante concorrido, refletindo o crescente interesse na área de regulação e vigilância sanitária.

Taxas de Inscrição no concurso Anvisa

A taxa de inscrição, acessível a diversos candidatos, varia entre R$ 46,00 e R$ 50,00. O cronograma estabelece que o edital será publicado até 15 dias após a assinatura do contrato, proporcionando uma rápida mobilização para os interessados.

Especialidades

A especificidade do cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária demanda formações específicas, abrangendo áreas cruciais para o efetivo desempenho na Agência. Dentre essas áreas, destacam-se Saúde (Farmácia), outras áreas da Saúde (Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia e Veterinária), Engenharia (Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia Agronômica) e Tecnologia da Informação.



Você também pode gostar:

Veja mais sobre o concurso Anvisa.

Concurso Anvisa em duas fases

O processo seletivo é composto por duas etapas realizadas em Brasília/DF, onde está localizada a sede da Agência. A primeira etapa inclui prova objetiva de conhecimentos gerais, prova discursiva de conhecimentos específicos e avaliação curricular de títulos e experiência profissional. A segunda etapa consiste em um curso de formação.

Provas

A prova objetiva, com 120 questões do tipo Certo/Errado, abrange 70 itens de conhecimentos específicos da especialidade e 50 itens de conhecimentos básicos. A prova discursiva requer uma dissertação sobre o conhecimento específico da especialidade, limitada a 30 linhas. O curso de formação, com carga horária de 160 horas/aula, respeita o horário comercial de trabalho.

Reajuste Salarial e Novas Perspectivas Remuneratórias

Recentemente, foi sancionado um reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal, refletindo-se nas remunerações da ANVISA. As novas cifras são as seguintes: Especialista em Regulação passou de R$ 15.058,12 para R$ 16.413,35; Analista Administrativo de R$ 13.807,57 para R$ 15.050,25; Técnico em Regulação de R$ 7.388,37 para R$ 8.053,32; Técnico Administrativo de R$ 7.016,67 para R$ 7.648,17.

Requisitos do concurso Anvisa

Os requisitos variam de acordo com os cargos ofertados. Para Técnico Administrativo e Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária, é necessária formação completa do ensino médio.

Já para Analista Administrativo, exige-se formação de nível superior em áreas como Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, T.I., Pedagogia, Psicologia. Por fim, o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária requer formação de nível superior, com diploma especificado na área de atuação, abrangendo diversas áreas como Enfermagem, Farmácia, Medicina, Biologia, Biomedicina, Nutrição, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Odontologia, Engenharia, Física, Química, entre outras.

Preparação

A busca por uma carreira na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) requer não apenas conhecimento específico, mas também uma abordagem estratégica e disciplina no processo de preparação. Neste contexto, é essencial compreender as nuances do edital, estruturar um plano de estudos sólido e adotar estratégias eficazes para otimizar o tempo e maximizar os resultados.

O primeiro passo fundamental consiste na minuciosa análise do edital do concurso. Este documento é a bússola que orientará o candidato em sua jornada de preparação. Ao compreender as etapas do processo seletivo, os critérios de avaliação e os conteúdos programáticos, o candidato terá uma visão clara do que será exigido nas provas, possibilitando uma preparação mais direcionada.

A organização é a chave para um estudo eficiente. Estabelecer um cronograma de estudos realista, considerando as obrigações diárias e reservando períodos específicos para cada disciplina, é essencial. A divisão equilibrada dos conteúdos, aliada a momentos regulares de revisão, contribui para a retenção do conhecimento e para o desenvolvimento de uma base sólida.

Priorizar os conteúdos mais relevantes é uma estratégia inteligente. Identificar os temas de maior peso na prova e concentrar esforços nesses pontos pode aumentar significativamente as chances de sucesso. Nos concursos da ANVISA, os conhecimentos específicos da área escolhida costumam ter grande destaque, exigindo uma preparação aprofundada nesse sentido.

A escolha de materiais de estudo de qualidade é crucial. Livros, videoaulas e materiais específicos para concursos da ANVISA devem ser escolhidos com critério, assegurando que estejam atualizados e alinhados com os requisitos do edital. Além disso, a prática constante por meio da resolução de questões de concursos anteriores é uma ferramenta valiosa para a familiarização com o formato das provas.

Mais dicas

Simular as condições de prova é um passo essencial. Realizar simulados cronometrados, reproduzindo as condições reais do exame, proporciona uma experiência mais próxima do dia da prova, ajudando a ajustar a gestão do tempo e a reduzir a ansiedade.

A participação em cursos preparatórios, se possível, pode oferecer uma orientação mais direcionada. Esses cursos, seja presenciais ou online, fornecem uma estrutura de estudo, dicas específicas e a oportunidade de interagir com outros candidatos.

A revisão constante é a âncora para a retenção do conhecimento. Estabelecer períodos regulares para revisar os conteúdos estudados contribui para a consolidação do aprendizado e a manutenção de uma curva de progresso ascendente.

O cuidado com a saúde física e mental é tão importante quanto o estudo dedicado. Manter um equilíbrio entre os estudos, o descanso e a prática de atividades físicas é crucial para uma preparação consistente e sustentável ao longo do tempo.