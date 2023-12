Real Madrid encontra-se lutando com o choque de Lesão grave de David Alabauma nota sombria após sua abrangente vitória sobre o Villarreal. Carlos Ancelotti O rosto traiu a consternação com o infortúnio que se abateu sobre o defesa-central austríaco, ofuscando o desempenho impressionante da equipa em campo.

Este revés chega num momento em que Real Madrid vinha aproveitando uma onda de resultados positivos, navegando com sucesso por uma série de lesões enquanto se concentrava nas perspectivas futuras no mercado de transferências. O plano resoluto da Casa Branca, apesar dos golpes significativos na linha defensiva com o ausências de Militão e Alaba, permanece firme – nenhuma incursão no mercado de transferências de inverno.

Rdiger e Nacho, aumentado por Contribuições de Tchouameniconstituir Arsenal defensivo de Ancelotti para o restante da temporada, a menos que uma mudança estratégica por parte dos diretores do clube altere a abstenção de transferências de inverno. Embora Real Madrid inicialmente priorizou o reforço da posição de lateral-esquerdo para a próxima temporada, os acontecimentos recentes levaram a uma reavaliação de potenciais reforços.

O Real Madrid vai olhar para a sua academia de juniores

A academia de juniores testemunhou o surgimento de zagueiros centrais promissores nesta temporada, incluindo Carrillo, Marvel e Jacobo Ramón. Embora estes jogadores se mostrem promissores, o clube reconhece a necessidade de experiência experiente, como exemplificado por O período de empréstimo de Rafa Marn no Alavs, O próximo adversário do Real Madrid na liga.

Apesar das especulações de que os defesas-centrais andaluzes seriam alvos potenciais, o Real Madrid continua empenhado em honrar os acordos existentes, como Empréstimo de Marn para Alavs. Nomes como Gila na Lazio e Chust no Cdizcom passado em Madri, surgiram, mas não estão sendo considerados para recrutamento.

do Real Madrid estratégia inabalável, impedindo oportunidades inesperadas de empréstimos de jogadores previamente contratados, gira em torno da aquisição de jovens talentos com potencial. Nas últimas semanas, dois nomes surgiram com destaque no boato. O primeiro é O francês Leny Yoro, do Lilleum jovem de 18 anos que mostrou sua habilidade contra PSGostentando experiência de alto nível e reconhecimento internacional.

Antes Lesão de Alaba, recrutamento imediato de um zagueiro poderoso como Yoro não estava nas cartas. No entanto, o revés desencadeou a contemplação de uma mudança de planos. Apesar disso, a mensagem predominante do Bernabéu é manter o status quo e abster-se de participar ativamente no mercado de transferências de inverno.