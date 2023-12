O receptor da NFL, Tyreek Hill, foi às lágrimas pela surpresa romântica da esposa Keeta Vaccaro

TYereek Hill e Keita Vaccaro são um dos casais mais cativantes da NFL. O Golfinhos de Miami star wide receiver e sua esposa há três semanas estavam na estrada quando, de repente, uma música começou a tocar no rádio. Hill ficou igualmente surpreso, feliz e emocionado.

Tyreek Hill recebe o melhor presente da nova esposa Keeta VaccaroCanoro

Tudo fazia parte do grande plano romântico de Keeta Vaccaro. Um vídeo da câmera mostra os desavisados Monte Tyreek sendo pego de surpresa por uma música tocando no carro do casal: “Ty-reek Ty-reek, você é minha carona ou morre. Minha alma gêmea e meu melhor amigo …”

A música continua, fazendo referências a jogar basquete e viajar pelo mundo, algumas das atividades favoritas do casal. guepardo ouviu atentamente a música enquanto dirigia, perguntando à esposa se ela estava tentando fazê-lo chorar. Ao que ela respondeu: “Sim! Precisamos das lágrimas.”

Outro momento romântico no relacionamento de Keeta Vaccaro e Tyreek Hill

Vaccaro legendou o vídeo com “este momento está entrando nos destaques do nosso casamento”. A formada pela UM explicou que pretendia tocar para eles no casamento, mas não conseguiu porque os dois “correram” desde o grande momento.

Para tornar esse momento possível, Keeta Vaccaro contou com a ajuda do Songfich, serviço que conta com músicos profissionais para fazer músicas personalizadas para qualquer ocasião.

Depois de dar o nó Condado de Travis, Texas durante a semana de despedida dos Golfinhos, o casal esteve nas manchetes pelos melhores motivos. A última, a celebração romântica de Hill durante o primeiro jogo da Black Friday da NFL, em 24 de novembro.