O romance de Taylor Swift e Travis Kelce deu esperança às pessoas em um ano difícil

A o romance que uniu os fãs de esportes e música, uma maravilha celestial que atraiu milhões de olhares para o céu e um retorno espiritual para algumas tribos nativas americanas foram apenas alguns dos momentos que nos inspiraram e trouxeram alegria em 2023.

Num ano que assistiu a múltiplas guerras, tiroteios em massa mortais, terramotos, incêndios florestais, histórias de assédio sexual e outras tragédias, estes eventos foram alguns dos que romperam o tumulto de 2023 e fizeram as pessoas sentirem-se esperançosas.

Taylor Swift torce por Travis Kelce com Brittany Mahomes e Scott SwiftParker Johnson

Como Taylor Swift diria: “Segure as memórias.” Aqui estão alguns deles:

UMA PULSEIRA DE AMIZADE COM NÚMERO DE TELEFONE

É assim que Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce planejava cortejar a superestrela Taylor Swift quando ele fosse ao show da Eras Tour na capital do Missouri. Não funcionou – no começo.

Mas o gesto romântico e a admissão pública de derrota em seu podcast “New Heights” chamaram a atenção do vencedor do Grammy. Depois que a dupla poderosa tornou público seu relacionamento – ela foi a um jogo do Chiefs e sentou-se em um camarote com a mãe de Kelce, para deleite dos fãs – eles começaram a conquistar o mundo.

Os locutores esportivos calcularam o efeito de Swift nas estatísticas de jogo e na audiência de TV de Kelce, revistas nacionais ofereceram cronogramas abrangentes de namoro e os fãs de Swift vasculharam as antigas postagens de Kelce nas redes sociais para ter certeza de que ele estava apto para sua rainha.

Em turnê em Buenos Aires, o cantor de 33 anos mudou a letra de “Karma é o cara na tela” para “Karma é o cara dos Chiefs”. E os fãs enlouqueceram quando ela pulou nos braços de Kelce para um beijo icônico após o show.

“Acho que estamos todos entusiasmados com isso. Até que eles comecem a fazer boas comédias românticas novamente, é isso que temos”, disse Michal Owens, um fã de longa data de 37 anos do subúrbio de Zionsville, em Indianápolis.

Enquanto pequenos pares de doces ou travessuras vestiam vestidos chamativos e camisetas dos Chiefs neste Halloween, Owens transformou sua exibição ao ar livre em uma homenagem. A mãe de três filhos vestiu um esqueleto de 3,66 metros de altura com uma camisa do Chiefs, outro com um vestido brilhante e depois empilhou três esqueletos menores uns sobre os outros para criar o que ela chamou de “torre dos Swifties”.

“Temos tantas coisas no mundo para ficarmos tristes”, disse ela. “Por que não encontrar algo pelo qual torcer e nos dar um pouco de alegria?”