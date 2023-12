O segredo de Tiger Woods para combater a lesão: o que ele estava fazendo às 4 da manhã?

Tiger Woods deixou os fãs maravilhados com seu físico impressionante durante um retorno bem-sucedido ao golfe, e o ex-jogador de golfe profissional Brandel Chamblee revelou os segredos por trás da notável transformação corporal de Woods.

Tudo começa com um intenso treino de ginástica às 4 da manhã, e essa é a maior mudança na abordagem de Woods.

Fazendo um retorno triunfante no Hero World Challenge no Albany Golf Club, nas Bahamas, depois que uma lesão no tornozelo o deixou de lado desde o Masters de abril, Woods exibiu um novo visual ousado que lembra o ícone do basquete. Michael Jordan.

Tiger Woods “agradavelmente surpreso” com recuperação no retorno nas BahamasLAPRESSE

Ostentando um colete esportivo justo que destacava seus músculos bem definidos, Woods dirigiu-se ao pavilhão, chamando a atenção com seu físico rejuvenescido. Durante a primeira rodada do Hero World Challenge, Chamblee, no ar, divulgou os textos matinais de Woods para outros profissionais do PGA Tour, engajando-se em conversa fiada.

“Estou na academia. O que você está fazendo para melhorar?”

A dedicação de Woods à sua rotina de exercícios se manifestou em um forte desempenho, completando 72 buracos nas Bahamas com uma pontuação total igual, garantindo o 18º lugar entre 20 competidores. O retorno da lenda do golfe de 47 anos sinaliza que a aposentadoria ainda não está no horizonte.

Qual será o destaque de Woods no PGA Tour?

Refletindo sobre seu retorno, Woods expressou satisfação com seu progresso, reconhecendo o desafio de se livrar da ferrugem após um longo hiato. Apesar do desejo de um desempenho mais limpo, Woods enfatizou a alegria de competir e se divertir com outros jogadores, preparando o terreno para futuros compromissos no campo de golfe.

Olhando para o futuro, Woods prevê jogar no PGA Tour uma vez por mês em 2024. Descrevendo esta frequência como razoável, ele acredita que permite bastante tempo para recuperação e ajuste entre os eventos. Woods continua otimista em seguir esse plano.

“Talvez eu consiga entrar no ritmo de algo assim. Era para isso que o plano estava indo no próximo ano. Não vejo por que isso mudaria”, declarou Woods.

Enquanto Tiger Woods continua a desafiar as expectativas com suas proezas físicas e dedicação inabalável ao esporte, os fãs aguardam ansiosamente sua presença contínua no palco do golfe.