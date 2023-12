O suposto assassino de Tupac, Keefe D, é muito perigoso para fiança, dizem os promotores

O estado de Nevada está reagindo Duane “Keefe D” Davis pedir para ser libertado da prisão antes do julgamento… porque eles insistem Tupac Shakur O suposto assassino é muito perigoso.

Para quem não sabe, os advogados de Keefe D pediram a um juiz na semana passada que o libertasse da custódia sob sua própria fiança antes do seu julgamento, que está atualmente marcado para começar em junho… e se o tribunal não permitir, pedindo em vez disso para definir sua fiança não ultrapassa US$ 100 mil.

De acordo com novos documentos, obtidos pelo TMZ, os promotores dizem que o pedido de Keefe D é absurdo e fornecem vários motivos pelos quais ele não deveria sair em liberdade até o julgamento. Por exemplo, eles afirmam que ele é um ex-membro de alto escalão do South Side Compton Crips, e tem confessou várias vezes ao envolvimento no assassinato de Tupac ao longo dos anos.