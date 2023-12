O suposto assassino de Tupac Shakur foi considerado perigoso demais para ser libertado sob fiança após ameaças aos membros do júri

TO suposto assassino de upac Shakur, Duane “Keefe D” Davis, é considerado perigoso demais para ser libertado sob fiança, de acordo com os promotores que estão prontos para o tão aguardado julgamento contra o assassinato do lendário rapper.

Os promotores afirmam que Keefe D é muito perigoso para ser libertado sob fiança

Os advogados de defesa de Duane pediram a um juiz que estabelecesse fiança para que ele pudesse sair enquanto espera o início do julgamento. O julgamento está marcado para começar em junho, e eles estão implorando ao juiz que estabeleça sua fiança não superior a US$ 100 mil.

Enquanto isso, de acordo com documentos recolhidos pelo TMZ, os promotores afirmam que não seria sensato que Davis fosse libertado sob fiança por ter sido um membro de alto escalão do South Side Compton Crips, e admitiu ter desempenhado um papel no o assassinato do lendário rapper.

Juntamente com suas inclinações como membro de gangue, os promotores afirmam que ele ameaçou repetidamente os membros do júri enquanto estava atrás das grades.

Os promotores também elaboraram sobre a existência de ‘montanhas’ de evidências de que Davis orquestrou o assassinato de Tupac Shakur. Ele até declarou o motivo do assassinato, alegando que seu sobrinho que puxou o gatilho lutou contra Shakur no saguão do hotel MGM antes da luta com Mike Tyson.

Embora existam gravações de Davis falando sobre o incidente, ele se declarou inocente das acusações.