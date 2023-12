O técnico Andy Reid alivia as tensões após a explosão emocional de Kelce na linha lateral

EUNa NFL, as emoções aumentam em todos os jogos, especialmente quando você é o governante Super Bowl campeões enfrentando uma série inesperada de desafios.

O Kansas City Chiefs, conhecido por sua habilidade em campo, passou por uma fase difícil, perdendo três dos últimos quatro jogos.

A frustração atingiu um ponto de ebulição em Semana 16 confronto contra o Las Vegas Raiders, culminando em um momento acalorado envolvendo o astro tight end Travis Kelce e o técnico Andy Reid.

Travis Kelce não conseguiu conter suas frustrações

Num momento de intensidade competitiva, Travis Kelce expressou sua frustração ao espetar o capacete na linha lateral durante o jogo contra o Invasores de Las Vegas.

Além disso, os fãs que assistiam em casa também testemunharam uma discussão aparentemente acalorada entre Kelce e Treinador Reidcapturado por CBS câmeras.

O técnico Reid, porém, abordou rapidamente o incidente, atribuindo-o ao espírito competitivo que alimenta a equipe.

Treinador Reid A abordagem do assunto foi sincera, dizendo: “Ele voltou e fez um bom trabalho. As coisas acontecem, um jogo emocional. Trav é emocionado, e às vezes meu cabelo ruivo me incomoda um pouco, mas tudo dá certo.”

As táticas de neutralização do técnico Reid com a pós-temporada se aproximando

Treinador Reidna coletiva de imprensa pós-jogo, dissipou ainda mais quaisquer preocupações sobre o incidente se transformar em frustração doentia.

Quando questionado se acreditava que as frustrações poderiam estar atingindo um nível prejudicial à saúde, ele respondeu com confiança: “Não, acho que não.”

Esta garantia sublinha a capacidade do treinador de lidar com a dinâmica emocional dentro da equipe.

Os Chiefs, com 9-6, estão passando por uma temporada atípica, enfrentando desafios tanto no ataque quanto na defesa.

Apesar das frustrações e da derrota recente para os Raiders, eles continuam na disputa pelo AFCs Semente nº 3.

Os próximos jogos contra o Cincinnati Bengals e o Los Angeles Chargers oferecem uma oportunidade para o Chefes para resolver seus problemas e garantir uma vaga nos playoffs.

No final da temporada regular, o ChefesSob a orientação de Treinador Reidpretendem virar a maré e recuperar a forma no campeonato.

As frustrações podem ser inevitáveis ​​diante da adversidade, mas faltando dois jogos cruciais, o Chefes estão determinados a redefinir sua narrativa e preparar o terreno para uma sequência profunda nos playoffs.