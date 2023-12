O técnico de basquete da Austrália apóia Giddey: vaga no Paris 2024 garantida apesar das investigações

Ade acordo com um relatório do Arauto da Manhã de Sydney, Basquete masculino nacional da Austrália técnico, Brian Goorjian, permanece firme em seu apoio à inclusão do astro da NBA Josh Giddey no Olimpíadas de Paris 2024.

Giddeyatualmente sob análise do Departamento de Polícia de Newport Beach e a NBAenfrenta acusações de relacionamento impróprio com uma adolescente.

Giddey passando por momentos difíceis

Treinador Goorjianque voou para o Estados Unidos para se reunir com jogadores australianos da NBA, incluindo Giddeytraz uma mensagem clara de tranquilidade para o jovem jogador.

A reunião está marcada para Sexta-feira, 15 de dezembro (AEDT), e Goorjian tem como objetivo fornecer o apoio necessário em meio a um período desafiador para Giddey.

Giddey’s o desempenho em quadra parece afetado, já que as equipes o desafiam deliberadamente a arremessar de fora.

O recente 110-101 a derrota para o Houston Rockets refletiu essa estratégia defensiva, com a torcida impossibilitando Giddey ignorar a história global em torno das investigações.

da Austrália treinador expressou confiança em Giddey’s habilidades e declarou seu desejo de ter o talentoso craque no Boomers’ equipe para Paris 2024.

Embora o Comité Olímpico Australiano se tenha abstido de comentar o impacto potencial da investigação policial sobre Giddey’s seleção, Treinador Goorjianum conhecido de longa data da família Giddey, apoia firmemente o jogador.

Ele reconhece Giddey’s significado em da Austrália busca pelo ouro nas próximas Olimpíadas.

Perguntado se ele apoia Giddey neste momento conturbado, o seleccionador da seleção comentou:

“Cem por cento sim, mas como todo mundo, não consigo controlar o [US] lado jurídico”,Goorjian disse.

“Esta equipa representa o país e é um momento importante para todos. Tenho de cobrir todas as posições, todos os jogadores, caso alguém se lesione ou não possa jogar.

O técnico Goorjian se comprometeu a apoiar Giddey

Em resposta às acusações, Treinador Goorjian estendeu a mão para Giddeyoferecendo uma mensagem de apoio.

“A primeira coisa que fiz foi mandar uma mensagem para ele… também mandei uma mensagem para o pai,” Goorjian disse.

“Acabei de enviar a eles um parágrafo de apoio e imediatamente recebo: ‘Obrigado, agradeço'”.

“Acho que ele precisa de apoio constante agora, ele não precisa responder, mas apenas avisar que estou pensando nele se precisar de alguma coisa… Não sei o que aconteceu, mas sei que ele é especial. garoto de uma família especial e ele é um Boomer, então é minha hora de dar um passo à frente. Não fazer um telefonema e depois dizer que espero que tudo dê certo para você.

Refletindo sobre Giddey’s personagem, Goorjian destacou a resiliência e o comprometimento do jogador, lembrando sua resposta positiva após ser cortado do Olimpíadas de Tóquio.

“Eu o cortei do [Tokyo] Olimpíadas, e ele não voltou com ‘aqui está uma bagagem que você pode usar’, ele voltou com um abraço e ‘estou dentro’ para a Copa do Mundo. Então é a minha vez agora”, comentou Treinador Goorjianressaltando seu compromisso em apoiar Giddey durante este período desafiador.

Giddeyque optou por não comentar as acusações, continua sendo um jogador-chave do Oklahoma City Thunder.

Basquete Austrália também se absteve de comentar Giddey’s Status olímpico, citando as investigações em andamento.