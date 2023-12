O técnico de Leon Edwards prefere a próxima luta de Gilbert Burns: ‘Traz mais para a mesa do que Belal’ Muhammad

O técnico de Leon Edwards, Dave Lovell, não tem certeza de quem será o próximo a disputar o cinturão dos meio-médios do UFC, mas está colocando um nome além de Belal Muhammad na mistura.

“Bem, vamos ser realistas: Belal conquistou seu lugar, não é?” Lovell disse quarta-feira em A hora do MMA. “Mesmo que ele ainda não tenha feito o que Leon fez. Ele não passou pelas tribulações que Leon passou. Mas você sabe o que? Ele conquistou seu concorrente. Para ser sincero, se eu realmente tivesse escolha, mas não acho que isso vá acontecer, gostaria que Leon lutasse [Gilbert] Queimaduras. Mas Burns deu duas mordidas na cereja. Acho que talvez eles quisessem que Burns tomasse mais alguns [wins] antes [a title shot] se ele fosse um candidato.

“Mas se eu pudesse escolher quem seria o próximo, preferiria Burns a Belal, porque acho que Burns traz mais para a mesa do que Belal. Porque Leon está derrotado [Muhammad] – bem, eu não deveria dizer isso, ele não teve competição contra Belal. Parecia que você não pode julgar totalmente pelo primeiro round, mas parecia que Leon obviamente tinha o primeiro round travado com Belal e ele estava indo para matar no segundo até que o golpe no olho ocorresse. Mas sim, se eu pudesse escolher, no geral, eu gostaria de Burns, mas aceitaremos quem quer que eles joguem em nós.”

Edwards, 32 anos, conquistou a segunda defesa do título meio-médio do UFC no último sábado, com uma decisão unilateral sobre Colby Covington no UFC 296. O nativo de Birmingham tem sido uma força imbatível, pesando 170 libras, e segue uma seqüência invicta no UFC que se estende. remonta a 2016 e inclui vitórias sobre Kamaru Usman (x2), Vicente Luque, Nate Diaz, Donald Cerrone, Gunnar Nelson e Rafael dos Anjos. Edwards lutou anteriormente com Muhammad em 2021, no entanto, a luta foi interrompida apenas 18 segundos do segundo round, depois que Muhammad sofreu uma cutucada inadvertida no olho e não conseguiu continuar.

Muhammad, 35 anos, também está em lágrimas. O nativo de Chicago está invicto nas últimas 10 aparições no octógono e conquistou cinco vitórias consecutivas sobre os contendores desde sua ausência com Edwards, derrotando nomes como Demian Maia, Stephen Thompson, Luque, Sean Brady e, mais recentemente, Burns.

Burns, 37, está com apenas 3-3 nas últimas seis lutas e perdeu por decisão unilateral para Muhammad em sua última aparição, no entanto, ele ainda é a principal escolha de Lovell para o próximo desafiante de Edwards.

O CEO do UFC, Dana White, se recusou a confirmar formalmente que a próxima disputa pelo título dos meio-médios pertence a Muhammad na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 296 na noite de sábado.

“Não sabemos [who’s next], não é? Porque Dana não anunciou que seria Belal, então estamos tão perplexos quanto você. Se for Belal, que assim seja”, disse Lovell. “Já o sentimos, sabemos o que ele faz. Ele melhorou, mas se for Belal, é Belal. Mas você nunca sabe com essas pessoas. Shavkat [Rakhmonov], ele teve uma lesão no pé, então não acho que ele estaria pronto para abril. E mesmo assim, Belal estará pronto para partir. Mas será que Leon e Belal serão realmente um grande pay-per-view? Você tem que olhar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do UFC.”

Lovell fez referência a April após revelar na segunda-feira A hora do MMA que o UFC já entrou em contato com a equipe de Edwards sobre uma possível luta de volta no dia 13 de abril, no UFC 300.

Espera-se que o UFC 300 seja um dos maiores eventos da promoção em 2024 e, embora ele ainda não tenha discutido a possibilidade com Edwards, esse cronograma parece perfeito para Lovell.

“Há notícias sobre isso, mas vamos ver o que o chefe [Edwards] diz e se ele está disposto a isso”, disse Lovell. “Eu acho que, pessoalmente, ele pode querer isso, porque agora que ele acabou de sair do acampamento, ele vai querer voltar [April]. Ele pode fazer uma pausa no Natal e, obviamente, voltar ao trabalho se quiser este pedaço desta torta em abril. Então ele não terá muito o que fazer no sentido de tudo o que precisamos saber [is] qual será o adversário para que possamos definir o plano de jogo para esse adversário específico. Mas quanto ao cardio, em termos de condicionamento físico, ele não vem do zero para ir para o acampamento. Ele estará bem preparado para ir para o acampamento.