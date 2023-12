O técnico de Leon Edwards revela conversa que teve com Dana White sobre Colby Covington

Tudo mudou para Leon Edwards após a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296.

Até aquele ponto, o campeão meio-médio do UFC havia ignorado a interminável saraivada de conversa fiada lançada em sua direção por seu polêmico desafiante. Mas então Colby Covington insultou o falecido pai de Edwards, que foi assassinado quando o campeão tinha apenas 13 anos, e o tom da construção do UFC 296 mudou irrevogavelmente. Edwards admitiu após a luta que ficou “chorando de raiva” por causa dos comentários de Covington, e o técnico de longa data Dave Lovell confessou na quarta-feira que nunca tinha visto Edwards naquele estado antes de uma luta.

“Ele ficou muito magoado com isso”, disse Lovell na quarta-feira A hora do MMA. “Isso o levou de volta. Ele não esperava isso, como você pode ver pela reação dele no palco. E sim, foi sujo e barato – bem, não posso nem chamar de truque. Para mim, está indo abaixo da cintura. Não sou contra um homem que vende uma luta, é o que é, e se ele mantiver essa perspectiva, tudo bem. Mas quando você começa a atacar a família, agora você mudou as regras, não foi? Eu pensei [Covington] teria aprendido a lição de quando [Jorge] Masvidal o procurou fora da gafe.

“Mas obviamente ele não aprendeu a lição e um dia poderá dizer a coisa errada para a pessoa errada na hora errada, e as consequências poderão ser mais prejudiciais.”

Edwards, 32, finalmente riu por último. Ele derrotou Covington em uma decisão unilateral no UFC 296 para garantir a segunda defesa do título dos meio-médios.

Mas os comentários horríveis de Covington desencadearam uma tempestade de debates no mundo do MMA sobre se Covington cruzou a linha – ou se há mesmo uma linha a cruzar para começar.

Aos olhos de Lovell, retórica como a de Covington não tem lugar neste esporte.

“Sou pai e tenho filhos, e Deus me livre, se alguma coisa acontecesse comigo, sei como meus filhos se sentiriam – e se alguém esfregasse isso na cara deles ou dissesse isso, eu sei o reação que aconteceria”, disse Lovell. “Estou sentindo isso por Leon porque ele cresceu basicamente sem pai, e alguém jogar isso nele é angustiante. E eu até disse para Dana [White] depois, quando ele veio, eu disse: ‘Dana, onde você traça o limite?’ Dana se virou e disse: ‘Bem, escute, você sabe com que tipo de escória está lidando.’ Mas eu disse: ‘Sim, Dana, mas você tem que traçar um limite [at] em algum lugar errado.

“Porque se for esse o caso, isso significa que ele está dando luz verde a qualquer um. Isso significa que se eu e você vamos brigar, posso fazer um pouco da história da sua família – Deus me livre, ouvi dizer que um de seus familiares faleceu em qualquer circunstância e depois jogar isso na sua cara. É isso que todo mundo quer agora? Estamos reduzindo o jogo a isso? Esse tipo de vida de atirador de sarjeta? Foi isso que me machucou.”

Lovell disse que conversou com o irmão de Edwards, Fabian Edwards, ex-desafiante ao título do Bellator, após os comentários de Covington e se comunicou com a mãe de Edwards através de Fabian. Ele disse que o objetivo era manter Edwards o mais focado e preso ao plano de jogo possível e, no final das contas, seus esforços foram bem-sucedidos. Edwards admitiu no pós-luta que o UFC 296 foi uma luta “muito emocionante” para ele, mas conseguiu cumprir a tarefa que tinha em mãos.

“Isso machucou muito Leon, e ele se interiorizou um pouco depois disso”, disse Lovell. “Tive que conversar um pouco com ele e obviamente com o resto da equipe. Na verdade, eu estava dizendo: ‘Olha, filho, é o que é. Quando você tem pessoas falando mal, tudo que eu quero que você faça é não sair por aí e lutar contra as emoções. Porque se você deixar as emoções tomarem conta, ele venceu a batalha. Mas eu queria que ele fosse lá e lutasse, mas queria que ele fosse rancoroso. Eu queria que ele irritasse Colby, o machucasse com tudo que ele fizesse. O plano de jogo foi para o limite.

“[Covington] saiu mancando da arena com duas bolsas de gelo presas aos joelhos, mancando, embora afirme após a luta [that] foi uma das lutas fáceis que ele teve”, continuou Lovell. “Bem, ouça, como eu disse, missão cumprida.”

Mas a ação na jaula em si não foi o fim para o Team Edwards. Depois, enquanto os dois lutadores esperavam a leitura dos scorecards oficiais, Lovell fez questão de dar a Covington o que pensava – e as coisas quase esquentaram novamente antes de Edwards e a segurança da arena intervirem para afastar o treinador do Team Renegade MMA. .

“Você não quer saber”, disse Lovell rindo quando questionado sobre o que disse a Covington.

“Se fosse para ir, que assim fosse. Se estivesse pronto para ir, eu estava pronto para ir. Todas as armas em punho. O velho estava pronto para ir.”