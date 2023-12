O técnico do Dolphins, Mike McDaniel, para Dan Marino: ‘Fodam-se seus recordes, Dan.’

Golfinhos de Miami treinador principal Mike McDaniel foi pego contando ao lendário quarterback Dan Marino que eles vão quebrar seus recordes. O momento viral aconteceu antes da vitória do time em casa na Semana 16 sobre o Dallas Cowboys no domingo no Hard Rock Stadium.

Marino, 62 anos, usava seu Hall da Fama jaqueta enquanto a multidão aplaudia em homenagem aos recordes que ele estabeleceu enquanto jogava pelo Miami. Zagueiro dos Golfinhos Tua Tagovailoa e receptor amplo Monte Tyreek estavam ao lado de McDaniel durante os comentários selvagens.

“Fodam-se seus registros, Dan”, disse McDaniel a Marino. “Estamos vindo buscar seus registros, Dan.”

Marino não parece ter ouvido os comentários de McDaniel, mas é seguro presumir que ele os aceitaria com calma e que eles têm uma relação amigável o suficiente para dizer tais coisas.

A pressão agora está sobre Mike McDaniel

Se McDaniel estava apenas brincando ou não, é irrelevante. A pressão agora recai sobre ele para que respalde suas declarações ousadas.

Marino realizou praticamente todos NFL ultrapassando o recorde em um ponto e ainda detém uma série de notas altas dos Dolphins.

Ele ainda tem a menor porcentagem de sacks na história da liga e lidera a NFL em tentativas de passe na maioria das temporadas. McDaniel pode ter acabado de condenar Tagovailoa com a pressão indesejada.