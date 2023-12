O terceiro colocado em Washington se reúne para vencer o quinto colocado Oregon por 34 a 31 no possível último campeonato do Pac 12

Michael Penix Jr. passou para 319 jardas e um touchdown, Dillon Johnson correu 152 jardas e dois TDs e Nº 3 Washington conquistou uma vaga no Eliminatórias de futebol universitárioespancamento Nº 5 Oregon 34-31 na noite de sexta-feira no Campeonato Pac-12.

O jogo foi provavelmente o último Campeonato Pac-12, já que 10 dos 12 times jogarão em conferências diferentes na próxima temporada. Apenas Estado de Oregon e Estado de Washington permanecerão enquanto tentam encontrar uma maneira de manter unida a conferência rica em tradições de alguma forma.

Washington (13-0) foi o último time do Pac-12 a chegar ao CFP – na temporada de 2016.

Os Huskies, que eram azarões de 9 1/2 pontos, marcaram dois touchdowns no quarto período para assumir uma vantagem de 34-24. Oregon (11-2) marcou um touchdown tardio para o placar final, mas não conseguiu recuperar o chute lateral, encerrando a seqüência de seis vitórias consecutivas dos Ducks.

Dois receptores de Washington tinham mais de 100 jardas – Jalen McMillan (nove recepções para 131 jardas) e finalista do Biletnikoff Roma Odunze (oito para 102) que estava voltando para sua cidade natal.

Oregon Bo Nixo favorito entra no jogo para ganhar o Troféu Heisman de acordo com FanDuel Sportsbook, passou para 239 jardas e três touchdowns e correu para 69 jardas.

Se foi de fato o jogo final do título da conferência, foi um longo caminho a percorrer, já que Oregon e Washington novamente disputaram um jogo com muitos gols e grandes jogadas. Os Huskies venceram o encontro da temporada regular por 36-33 em Seattle.

Washington assumiu uma vantagem de 20-3 antes dos Ducks marcarem um touchdown faltando nove segundos para chegar a 10 pontos.

Essa pontuação impulsionou o Oregon, convertendo duas quartas descidas no ataque inicial da segunda, incluindo um touchdown de 2 jardas de Nix para o tight end Terrance Ferguson para chegar a três pontos. Os Ducks assumiram a liderança com 24-20 faltando 1:51 para o fim do terceiro quarto em Jordão James‘ Corrida TD de 6 jardas.

A liderança não durou muito, já que Washington marcou em sua próxima tentativa para assumir a liderança para sempre.

Esta é a segunda vez que ambas as equipes ficam entre as 10 primeiras quando se enfrentam. A outra vez foi o primeiro encontro desta temporada.

Washington melhorou para 3-0 no Campeonato Pac-12; Oregon está 4-2.