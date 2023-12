O treinador Prime ama seus filhos, mas há algo sobre o qual sua filha não fala com ele: namorados

Deion Sanders, também conhecido como Treinador Principal, é um homem profundamente enraizado na fé e nos valores familiares. Apesar de seu relacionamento próximo com os filhos, há um aspecto que eles hesitam em compartilhar com ele: a vida amorosa.

Em um podcast com Delicadeza, Deion filha mais velha, Deiondra Sandersrevelou que raramente revela detalhes sobre seu relacionamento ao pai, só o fazendo quando o assunto fica sério.

Treinador Principal tem um requisito específico para quem namora sua filha – um compromisso com a espiritualidade. Deiondrao Diretor de Comunicação da Sc3 Esportesadmitiu que só informa o pai sobre os parceiros se o relacionamento atingir certo nível de seriedade.

Palavras de sabedoria do Coach Prime

Ela compartilhou ela conselho do paiafirmando, “É difícil para um homem espiritual ser fiel. Então, se eles não têm nada, você tem que aceitar ser um membro da equipe.”

Apesar do seu papel e responsabilidades proeminentes dentro do Sc3 Esportes organização, Deiondra desafiou com humor sua posição na recente classificação de poder de seu pai sobre seus filhos, onde ela se viu no fundo.

Apesar da classificação divertida, ela declarou sua determinação em reivindicar o melhor lugar algum dia.

Deiondra teve sua cota de desafios

Numa revelação sincera, Deiondra Sanders falou sobre suas experiências anteriores com relacionamentos abusivos, enfatizando a importância da terapia em sua jornada de cura.

Ela falou sobre passar por várias formas de terapia, incluindo terapia espiritual e de relacionamentoo que transformou sua perspectiva de vida.

Apesar de enfrentar desafios, Deiondra defende a busca por terapia e a permanência consistente na busca, destacando o profundo impacto que isso teve sobre ela e sua visão do mundo.