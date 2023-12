O treino matinal ‘erótico’ de David Beckham entusiasma os fãs: ‘Esta conta é melhor que OnlyFans’

David e Victoria Beckham estão de volta com mais uma rotina de exercícios. O famoso casal, que tantas vezes carrega conteúdo de saúde e fitness em suas respectivas contas do Instagram, ganhou as manchetes com seu último episódio.

Foi na terça-feira que o ex- Spice Girl ‘tratou’ seus quase 33 milhões de seguidores a um vídeo do marido David malhando… mas nesta ocasião em particular, houve um toque erótico.

David Beckham’s emociona fãs com treino matinal ‘erótico’

“Treino matinal com esta máquina do amor” foi a legenda hilária do vídeo em que o atual dono do Inter Miami pode ser visto fazendo uma movimento de aparência suspeitamente sexual. Parecia uma abordagem única para uma flexão, mas com adicionou trabalho de quadril.

A postagem estava repleta de comentários, com a maioria expressando seus agradecimentosa Victoria pelo conteúdo. “Me sinto culpado ao ver isso na conta de trabalho”, comentou o relato oficial da MTV. “Victoria nos faz acreditar mais uma vez no Milagre do Natal”, comentou outro usuário verificado. “Esta conta é melhor que OnlyFans”, dizia a resposta de ‘alloveranthony’.