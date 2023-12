‘O valentão que roubou ouro’: comunidade do MMA comemora o Natal e as festas de fim de ano

Feliz Natal e Boas Festas!

É a época mais maravilhosa do ano e com o calendário de 2023 chegando ao fim, isso significa que é hora da comunidade do MMA tirar uma folga muito merecida.

Este ano, a comunidade do MMA comemorou mais uma temporada de festas como de costume: passando tempo com seus entes queridos e espalhando alegria natalina.

Confira como alguns dos maiores nomes do MMA passaram suas temporadas natalinas.

Para vencer o PADRE, tenho que esperar ele comer para surpreendê-lo por trás com minha pega preferida.

Mesmo no Natal, nunca devemos baixar a guarda na casa de St-Pierre… haha pic.twitter.com/XRTiKLwv9B -Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) 25 de dezembro de 2023