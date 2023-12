O vencedor do Heisman, Jayden Daniels, ajuda a arrecadar bicicletas doadas para as férias da Cane’s

Vencedor do Troféu Heisman Jayden Daniels está retribuindo à comunidade no Natal… em parceria com a Raising Cane’s para entregar centenas de bicicletas a um clube de meninos e meninas.

O quarterback da Louisiana State University, que recentemente ganhou o prêmio mais famoso do futebol universitário, doou 100 bicicletas na segunda-feira para as organizações Boys and Girls Club e Big Buddy em Baton Rouge.

Fundador de Jayden e Raising Cane Todd Graves também doou US$ 20.000 para Greg Brooks Jr. Victory Fund … uma arrecadação de fundos para o companheiro de equipe de Jayden na LSU que está lutando contra uma forma rara de câncer no cérebro.

“Isso é algo que eu sempre quis fazer é apenas retribuir”, disse Jayden na segunda-feira.”Eu, crescendo, sempre quis ser um modelo.”

Enquanto isso, no Arizona, o ator Rob Schneider ajudou a entregar 100 bicicletas para o Boys and Girls Club of the Valley em Phoenix… também cortesia da Raising Cane’s.



