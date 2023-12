O veterano QB exige que Denver ‘liberte’ Russell Wilson após polêmico banco

Ca controvérsia tomou conta Denver seguindo o Broncos‘grande chamada para o banco nove vezes Pro Bowl quarterback Russel Wilson. A decisão da franquia veio com Denver ainda matematicamente vivo para se classificar para o NFL playoffs – probabilidades mínimas que sofreram ainda mais com a revelação de que o backup Jarrett Stidham assumiria as rédeas dos Broncos nos dois últimos jogos da temporada regular.

Um quarterback proeminente com uma conexão única com Wilson criticou a escolha de bancar o ex Super Bowl vencedor na quarta-feira, especialmente depois que Wilson levou o Broncos a seis vitórias em seus últimos nove jogos e colocou o time em posição para seu melhor recorde na temporada regular desde 2016.

Os momentos inesquecíveis de Russell Wilson em família em meio às especulações dos BroncosInstagram

Geno estica o pescoço

Em uma postagem de duas palavras sobre X, Seattle Seahawks quarterback Geno Smith pediu que os Broncos “grátis 3“- uma referência ao número da camisa de Wilson – e deixá-lo prosperar com outro time na segunda metade de sua carreira na NFL.

Numa reviravolta fascinante, Smith foi o reserva de Wilson por dois anos em Seattle até o Seahawks trocou Wilson para o Broncos em 2022. Em quase duas temporadas completas desde então, Smith liderou a NFL em porcentagem de conclusão (em 2022) e foi selecionado para um Pro Bowl ao lançar 47 passes para touchdown, surpreendendo muitos observadores que esperavam que os Seahawks começassem uma reconstrução negociando Wilson.

Embora Smith tenha superado Wilson em campo nos últimos dois anos, Wilson claramente ensinou muito a Smtih durante as temporadas de 2020 e 2021, e este último é obrigado a mostrar apoio ao primeiro durante um período difícil e incerto.

Os últimos dias de Wilson em Denver

Tornou-se óbvio na quarta-feira que o futuro de Wilson na NFL não será em Denver – em grande parte devido a problemas financeiros a franquia enfrentaria se ele permanecesse no elenco quando o novo ano da liga começar, em março.

O Atléticode Dianna Russoni relatou que Wilson “espera” Denver irá libertá-lo na próxima primavera, quando um potencial Pagamento de garantia de lesão de US$ 37 milhões atingiria a conta bancária do homem de 35 anos. Os Broncos supostamente entraram em contato com os representantes de Wilson em outubro na esperança de adiar ou mesmo eliminar a garantia – o que se tornaria inevitável caso Wilson sofresse uma lesão em campo antes do final da temporada, além do salário integral de Wilson para 2024.

Após semanas de negociação, o contrato permaneceu o mesmo, e os Broncos – liderados pelo técnico Sean Payton – cumpriram sua ameaça de colocar Wilson no banco, a fim de manter a flexibilidade financeira para temporadas futuras.