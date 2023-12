Objeto Brasil Confecções CONTRATA no Sul do país; Veja detalhes!

A Objeto Brasil Confecções, empresa que tem a missão de criar produtos de moda, superando as expectativas do cliente, com equipe motivada e comprometida, está em busca de novas pessoas para compor o seu time. Sendo assim, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos:

Analista de Engenharia de Produto – Pomerode – SC – Efetivo;

Analista de Processos – Pomerode – SC – Efetivo;

Auxiliar de Modelagem – Pomerode – SC – Efetivo;

Cronoanalista – Pomerode – SC – Efetivo;

Enfestador (a) – 1º turno – Pomerode – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Pomerode – SC – Banco de Talentos;

Programador (a) e Controlador (a) de Produção – Pomerode – SC – Efetivo: Programar o envio de matérias primas e/ou semi-elaborados a fornecedores e/ou setores produtivos internos. Controlar os volumes produzidos em terceiros e/ou setores produtivos internos, visando antecipar possíveis atrasos de produção e tomar ações corretivas o mais rápido possível;

Vendedor (a) de Loja – Porto Belo – SC – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Porto Belo – SC – Efetivo.

Mais sobre a Objeto Brasil Confecções

Contando detalhes sobre a empresa, vale frisar que a Objeto Brasil Confecções começou sua história do zero. Primeiramente, foram duas pessoas, depois cinco, cinquenta, cem e segue crescendo até hoje. Começou fazendo regatas, camisetas e camisas, e ao longo do caminho foi adquirindo o conhecimento necessário para confeccionar vestidos, calças, macacões, casacos e etc.

A Objeto Brasil Confecções quer levar a sua moda o mais longe possível, alcançando mulheres reais nos quatro cantos do país! Na empresa, valoriza o trabalho em equipe, a inovação e o compromisso com a excelência.

A Objeto Brasil acredita em criar uma moda possível. Com desenhistas, modelistas, contadores, técnicos, carregadores, operadores, pensadores, estilistas, criadores, engenheiros, motoristas, administradores, etc. Isto é, se você busca um ambiente de trabalho estimulante, com oportunidades de aprendizado contínuo e projetos desafiadores, vá fazer parte do time!

Consulte benefícios disponíveis

Seguro de Vida;

Plano de Saúde;

Descontos exclusivos em roupas das nossas marcas;

Descontos em lojas parceiras;

Restaurante interno;

Vale Transporte;

Auxílio Educação;

Banco de Horas para flexibilidade de horário;

Auxílio Creche (para crianças até 3 anos);

Prêmio Frequência para reconhecer a dedicação dos colaboradores;

Convênio Sindicato;

Dentre outros.



Como se candidatar em uma das vagas?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Objeto Brasil Confecções, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

