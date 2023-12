Ofertas de Natal 2023: Onde encontrar os melhores descontos durante as férias?

AÀ medida que nos aproximamos da época festiva, agora é o momento perfeito para aproveitar alguns momentos incríveis Natal negócios em várias categorias.

Esteja você melhorando sua casa, procurando os mais recentes gadgets tecnológicos ou procurando brinquedos e produtos de beleza de última hora, nossa lista com curadoria de ofertas atraentes dos principais varejistas como Amazon, Best Buy, Walmart e Target tem o que você precisa.

Principais ofertas em diferentes categorias

Começando com negócios em casa, Promoção de inverno da Nectar oferece até 40% de desconto em colchões, enquanto de Brookline oferece um desconto de 20% em todo o site quando você entra na lista de e-mail.

Our Place oferece utensílios de cozinha chiques com descontos de até 46%, e Fly By Jing permite que você economize até 40% em itens básicos de cozinha, como pacotes de chili crocante e hot pot starter.

No mundo da tecnologia, Sonos está oferecendo até 25% de desconto nos equipamentos mais vendidos, Lenovo apresenta economia de até 77% em itens de tecnologia e Melhor compra O evento 20 Dias de Ofertas traz descontos diários em laptops, fones de ouvido e muito mais.

SamsungA promoção de inverno Discover Samsung inclui descontos em fones de ouvido, TVs e outros produtos de tecnologia.

Os entusiastas da moda podem usar o código GETGIFTING em Feito bem para economizar 40% em compras, com 40% adicionais em itens em promoção.

Nordström oferece até 25% de desconto em casacos femininos e vários outros negócios, enquanto Nikeas ofertas de última hora vêm com descontos de até 50%. J.Crew permite que você obtenha até 50% de desconto em quase todos os itens.

Para brinquedos, Amazonas apresenta milhares de ofertas de brinquedos, KiwiCo oferece preços especiais de caixa de assinatura com os códigos MERRY e GIFT, a Target oferece um desconto de 20% em marcas de brinquedos selecionadas e Wal-Mart oferece até 60% de desconto em brinquedos, incluindo a popular Barbie Dreamhouse.

Você também pode explorar a promoção Happy Haul-idays da Ulta Beauty para ofertas semanais, incluindo 30% de desconto na Estée Lauder.

Nordstrom economiza em produtos de beleza favoritos da NARS, Dior, Anastasia Beverly Hills e muito mais. Charlotte Tilbury oferece um desconto de 50% na Mystery Box, e Revolve oferece ofertas de beleza em produtos da ILIA, Charlotte Tilbury e Tower 28.