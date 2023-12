Ofertas do Boxing Day 2023: os melhores descontos que você pode encontrar online para o dia seguinte ao Natal

Boxing Day é perfeito para lidar com aquelas ressacas, esquentando as sobras Natal jantar ou voltar a beber, mas também é conhecido pelos descontos e promoções, então quais são algumas das melhores ofertas que existem?

Muitos varejistas já iniciaram suas ofertas, então você pode acessá-las com antecedência, se quiser, garantindo que os estoques não estejam esgotados quando você realmente chegar lá, mas mesmo que você não tenha dinheiro para isso ou perca isso, as vendas de janeiro também estão chegando.

Acer Chromebook 314: era 399,99 agora 229,99 na Currys

Um laptop forte e capaz, é ótimo se você está prestes a ir para a faculdade ou se precisa de algo facilmente transportável, mas eficaz, este é o ideal para você ou seu ente querido.

Álcool + Bebidas: até 30% de desconto em uísque, conhaque, vinho, cervejas e muito mais

Excelente se os seus planos de Natal não param no dia 26 de dezembro, mas também é ótimo antecipar a passagem de ano enquanto pode.

Echo Pop: tinha 44,99 agora 19,99 na Amazon

São ótimas ferramentas para casa, permitindo definir temporizadores, lembretes, criar listas ou controlar o volume e canais/seleções de música/rádio.

A um preço fortemente reduzido, é um lugar para comprar.

Ancestry – Até 28 de dezembro: desconto de até US$ 65

Você já se perguntou até onde vai sua linhagem? Você é parente do presidente ou mesmo do rei da Inglaterra? Confira com a Ancestry e descubra sua herança.

Máquina de café expresso: Nespresso Vertuo Pop + – Agora: $ 99 | Foi: $ 170

Todo mundo precisa de uma dose de café às 6 da manhã, certo? Esta máquina fará todo o trabalho para você e está disponível por menos de US$ 100. Comece 2024 da maneira certa.

Patches para espinhas: Hero Cosmetics Mighty Patch Original – Agora: $ 18 | Foi: $ 22

Você sofre de erupções? Luta para mantê-los sob controle? Esta pode ser a solução para você e, para ser honesto, por apenas US $ 18, se não funcionar, você não perdeu nada, mas pode recuperar muito do seu charme.

Cosi Home Luxury Cobertor Elétrico Aquecido

Já estamos no inverno a partir de 21 de dezembro, então compre este cobertor para manter você ou seus filhos aquecidos e quentinhos. É também uma fonte de calor facilmente transportável, capaz de caber em uma mochila, por isso é ótima para a estrada.

Kit de bonsai: Kit inicial de bonsai da Planters ‘Choice – Agora: $ 22 | Foi: $ 30

Os bonsais têm muito significado cultural em todo o mundo e são simplesmente bonitos de se ver e ótimos acréscimos à casa. Cuide de você mesmo, deixando de ser uma muda para vê-la florescer e se tornar uma árvore totalmente crescida.

TV 4K Hisense A6K de 43 polegadas: tinha 429 anos e agora 229 na Currys

Você ama seus filmes da Marvel? Você ama seu esporte? Assista agora com uma TV grande e em definição e cores incríveis. Algumas das transições online de 1080p para 4K irão convencê-lo desta compra.

Lululemon – Apenas por tempo limitado: seção de vendas atualizada chamada “We Made Too Much”

Lululemon é uma linha de moda feminina que oferece roupas de ginástica, loungewear e roupas isoladas. Perfeito se isso se adequar ao seu estilo de moda e estilo de vida. Eles estão fazendo uma venda em toda a loja, então confira na web.

Por que temos Boxing Day?

Boxing Dayobservado em 26 de dezembro, tem origens que remontam a séculos e é celebrado principalmente nos países da Commonwealth, mas suas origens exatas são variadas e não são definitivamente conhecidas.

Uma crença comum no Reino Unido é que era um dia em que as famílias ricas davam caixas de presentes, comida ou dinheiro aos seus empregados e aos menos afortunados. Outra ligação histórica é a tradição das igrejas abrirem suas caixas de esmolas para distribuir dinheiro aos pobres no dia seguinte ao Natal.

Hoje, Boxing Day evoluiu para um feriado marcado por vendas de compras, eventos esportivos e atividades de caridade em muitos países. É um dia para relaxar, passar momentos com a família e, em alguns locais, dar continuidade ao espírito de doação através de atos de caridade.

Algumas áreas do globo, como o Reino Unido, consideram-no um feriado extra para continuar a beber e a festejar e, na indústria da hospitalidade, pode ser a noite mais lucrativa do ano em alguns lugares.