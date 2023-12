Ofner SEGUE CONTRATANDO; Veja cargos, locais e benefícios!

A Ofner, empresa que é uma conceituada rede paulistana especializada em patisserie, salgados, chocolates e gelato, sempre preparados com ingredientes cuidadosamente selecionados, feitos artesanalmente, com muita inovação e criatividade, está com novas vagas abertas no mercado.

Analista de Pesquisa – São Paulo – SP – Efetivo: Garantir a manutenção da atualização das especificações técnicas de embalagens, visando suportar as áreas de – Planejamento, Suprimentos, Fábricas na aquisição e utilização dos insumos;

Analista de Desenvolvimento – São Paulo – SP – Efetivo ;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Efetivo;

Confeiteiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Setor de Comércio e Varejo – São Paulo – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Vendas Atendente – São Paulo – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) Mecânico Industrial – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ofner

Contando mais sobre a Ofner, é válido frisar que trata-se de uma marca reconhecida, que fez e fará sua história pela qualidade de seus produtos, da particularidade de seu mix, dos seus pontos de venda, do seu atendimento e fidelidade a seus princípios e respeito ao consumidor.

Isto é, a Ofner tem como visão oferecer produtos deliciosos e exclusivos, gerar momentos de prazer e alegria todos os dias, recheando a vida dos clientes com boas histórias de bom gosto.

Por fim, também é referência na apresentação de suas embalagens que são opções perfeitas para presentear. A empresa produz todas as delícias em uma fábrica, com 6.500m², localizada no bairro do Socorro, em São Paulo. Atualmente são 25 lojas localizadas em pontos estratégicos da Grande São Paulo onde o ambiente acolhedor e agradável são reconhecidos nestes 69 anos de tradição.

O que é necessário para se inscrever?



Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples e sem segredos, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, localização, horário de trabalho, etc..) com atenção e se inscrever!

