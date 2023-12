Ohtani quebra o ranking dos jogadores mais bem pagos da MLB: ele quase dobra o segundo lugar!

Shohei Ohtani está recebendo um total de US$ 700 milhões para jogar Los Angeles Dodgers nos próximos 10 anos. Isso faz dele, efetivamente, o jogador com o contrato mais caro não apenas na MLB, mas em todos os esportes. O jogador de golfe John Rahm recebeu US$ 500 milhões por 5 anos em VIDA Golfe mas seu contrato vale menos que Shohei no papel. Como parte do acordo, Shohei Ohtani concordou em ser pago durante um período de anos maior do que a década em que concordou em jogar. Isso efetivamente garante que ele receberá algo em torno de US$ 30 milhões por ano durante 25 anos consecutivos. Ohtani escolheu isso porque supostamente deseja que os Didgers continuem construindo uma equipe ao seu redor. Como se os Dodgers já não tivessem um dos melhores elencos da liga. Mas na Liga Principal de Beisebol, onde Ohtani está entre os mais bem pagos?

Lista revisada dos jogadores mais bem pagos da MLB, com Ohtani

O contrato de Ohtani é quase o dobro do segundo jogador mais bem pago, Mike Truta. O rebatedor americano assinou um acordo de US$ 426,5 milhões ao longo de um período de 12 anos. Em terceiro lugar, temos Mookie Betts com US$ 356 milhões contrato de 12 anos que assinou com os Dodgers em 2020. Arão Juiz ocupa o quarto lugar com um contrato de 9 anos por US$ 360 milhões logo após estabelecer o recorde de home run da AL com o New York Yankees. Em quinto lugar, Manny Machado tem um contrato de US$ 350 milhões por 11 anos. Em 2021, sexto lugar Francisco Lindor assinou um contrato de 10 anos com o New York Mets por US$ 341 milhões.

Em sétimo lugar, Fernando Tatis Jr. está com um contrato de 14 anos no valor de US$ 340 milhões que assinou em 2021. Bryce Harper tem um contrato de US$ 330 milhões por 13 anos que assinou pelo Philadelphia Phillies. Os Yankees conseguiram Giancarlo Stanton assinará US$ 325 milhões contrato pelos próximos 13 anos em 2014. Na época, Stanton havia se tornado o jogador mais bem pago. Como os tempos mudaram. Completando o 10º lugar da lista, temos US$ 325 milhões de Corey Seager Contrato de 10 anos que ele assinou com o Texas Rangers em 2021. Ohtani deixa todos esses jogadores mordendo a poeira. Comparações de seu contrato só poderão acontecer com jogadores de outras modalidades, não MLB.