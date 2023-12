Ohtani se torna o Papai Noel: o presente incrível para a esposa de um companheiro de equipe dos Dodgers

Shohei Ohtani presenteou um Porche para a esposa de seu Los Angeles Dodgers companheiro de equipe depois que esse companheiro entregou seu número para o ás da MLB.

O jogador japonês que assinou um contrato de 700 milhões de dólares, do qual posteriormente adiou parte, gastou parte desse dinheiro com a esposa de Joe Kellyum colega arremessador.

O presente de Shohei Ohtani para a esposa de seu companheiro de equipe do LA Dodgers: O que ele enviou?X

O ex-jogador da Liga Americana prestou respeito à dupla por seu papel em induzi-lo a assinar no Dodger Stadium e também por permitir que ele mantivesse sua camisa número 17, enquanto Kelly agora vestirá o número 99.

“É seu. De Shohei“, Kellya esposa de é informada em um vídeo postado no Twitter, agora conhecido como X, do oficial Dodgers‘ conta. “Ele queria te presentear com um Porsche. Eu juro.”

Ohtani é um jogador de equipe

Ohtani já está mostrando sua vontade de trabalhar em equipe e de se integrar à franquia não apenas por meio desse gesto, mas da decisão de reivindicar apenas 2 milhões de dólares por ano de seu salário de 700 milhões de dólares.

Isso permitirá que Dodgers para manter aberto seu poder de compra para o restante do elenco, atraindo assim maiores talentos para o clube e isso já pode ter acontecido na forma de Yoshinobu Yamamoto.

Graduado pela Nippon Professional Baseball League em seu país natal, o Japão, Yamamoto assinado com o Dodgers em um contrato de 12 anos no valor de 27 milhões de dólares por ano, após juros do Gigantes de São Francisco e Ianques de Nova Iorque.

Yamamoto foi uma das perspectivas mais promissoras do outro lado do Pacífico e ganhou o equivalente ao CY Young Award (Prêmio Eiji Sawamura) em 2023, enquanto também foi eleito MVP da Liga do Pacífico três vezes.

Ele também é três vezes vencedor da Tríplice Coroa, o que significa que manteve a melhor taxa de vitórias, eliminações e média de corridas ganhas em toda a liga.

Yamamoto é o único jogador na história do beisebol profissional a atingir três Triple Crowns consecutivas e com apenas 25 anos de idade, o que o torna um talento emocionante para ingressar na MLB.