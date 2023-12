Oito principais maneiras de corrigir erros contínuos do Google Play Services

O Android é um dos sistemas operacionais mais usados ​​no mundo! É principalmente pelas suas funcionalidades e serviços que conta com milhões de utilizadores. Os usuários do Android podem usar vários aplicativos em seus dispositivos gratuitamente. Além disso, eles podem fazer diversas modificações sem qualquer dificuldade. O Loja de aplicativos do Google é um aplicativo pré-instalado em todos os dispositivos Android, de onde você pode pesquisar, baixar e instalar quase todos os aplicativos disponíveis para dispositivos Android.

Você também pode verificar se há atualizações para os aplicativos instalados no seu dispositivo Android. O Loja de aplicativos do Google pode ser usado para baixar e instalar jogos, aplicativos educacionais, aplicativos de música, aplicativos de mídia social, etc. Todos os aplicativos estão organizados em suas categorias e você pode usar a barra de pesquisa para baixar e instalar o aplicativo desejado.

Por que o Google Play Services continua parando?

No entanto, alguns usuários se deparam com um erro ao usar o Google Play, o que dificulta a instalação ou atualização de qualquer aplicativo em seu dispositivo Android. A mensagem exibida na tela é ‘Infelizmente, o Google Play Service foi interrompido‘.

Existem vários motivos que causam esse erro e vários métodos para corrigi-lo também! Assim, aqui estamos com algumas das melhores maneiras de resolver o ‘Infelizmente, o Google Play Service foi interrompido‘erro no seu dispositivo Android.

Corrigir erro de interrupção dos serviços do GOOGLE PLAY

Método 1: reinicie seu dispositivo Android.

Um dos métodos mais fáceis de corrigir qualquer erro no seu dispositivo Android é reiniciá-lo. Reiniciar seu dispositivo Android o reinicia suavemente.

Após reiniciar, verifique se o Google Play Services começou a funcionar. Caso contrário, prossiga com o próximo método.

Método 2: limpe os dados do cache.

Neste método, você limpará a memória cache do Google Play Services e também da Google Play Store. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Passo 1- Lançar ‘Configurações‘no seu dispositivo Android.

Passo 2- Aqui, obtenha a lista de aplicativos instalados.

Etapa 3- Procurar ‘Serviços do Google Play‘ e toque nele.

Passo 4- Toque em Armazenamento >> Limpar Cache.

Etapa 5- Em seguida, toque no ‘Limpar todos os dados‘opção.

Use as mesmas etapas para limpar a memória cache do ‘Loja de aplicativos do Google‘ em Configurações e reinicie seu dispositivo.

Método 3: remova e adicione novamente sua conta do Google.

Se sua conta do Google não for adicionada corretamente, você poderá enfrentar este erro. Tente remover e adicionar novamente sua conta do Google para corrigir o problemaO serviço Google Play foi interrompido‘erro.

Passo 1- Lançar ‘Configurações‘no seu dispositivo Android.

Passo 2- Vou ao ‘Contas do Google‘ e remova a conta que você usa na sua Google Play Store.

Etapa 3- Agora, adicione a mesma conta do Google ao seu dispositivo Android.

Verifique se o ‘O serviço Google Play foi interrompido‘erro foi corrigido. Caso contrário, vá para o próximo método.

Como o Google Play Services é atualizado automaticamente em segundo plano, a atualização mais recente pode conter um erro. Siga as etapas listadas abaixo para desinstalar as atualizações.

Passo 1- Lançar ‘Configurações‘no seu dispositivo Android.

Passo 2- Aqui, obtenha a lista de aplicativos instalados.

Etapa 3- Procurar ‘Serviços do Google Play‘ e toque nele.

Passo 4- Toque no ‘Desinstalar atualizações‘opção.

Agora, reinicie o seu dispositivo Android e verifique se o ‘O serviço Google Play foi interrompido‘erro foi corrigido.

Método 5: redefinir as preferências do aplicativo.

Se um aplicativo estiver restringindo o funcionamento correto do Google Play Services, será necessário redefinir as preferências do aplicativo. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Passo 1- Abrir ‘Configurações‘no seu dispositivo Android.

Passo 2- Aqui, obtenha a lista de todos os aplicativos instalados.

Etapa 3- Agora, clique nos três pontos verticais nesta tela. Selecione ‘Redefinir preferências do aplicativo‘na caixa suspensa.

Passo 4- Confirme a ação no pop-up que aparece na tela.

Agora reinicie o seu dispositivo Android e verifique se o erro foi corrigido.

Método 6: Baixe os arquivos apk mais recentes da Google Play Store da Internet.

Passo 1- Pesquise e baixe os arquivos apk mais recentes do Google Play Services e da Google Play Store na Internet.

Passo 2- Nas configurações, habilite a opção que permite instalar aplicativos de fontes desconhecidas.

Etapa 3- Depois que os arquivos apk forem baixados, instale-os e execute a Google Play Store em seu dispositivo Android.

Este método deve corrigir o seu ‘O serviço Google Play foi interrompido‘erro.

Às vezes, um método tão simples como redefinir a data e a hora pode corrigir o problema.O serviço Google Play foi interrompido‘erro.

Passo 1- Lançar ‘Configurações‘no seu dispositivo Android.

Passo 2- Aqui, vá para o ‘Data hora‘ seção.

Etapa 3- Verifica a ‘Data e hora automáticas‘caixa de seleção. Você também pode definir a data e a hora manualmente.

Passo 4- Uma vez definido, reinicie o seu dispositivo Android.

Método 8: reinicie seu dispositivo Android.

Se nenhum dos métodos listados acima ajudar você a corrigir o ‘O serviço Google Play foi interrompido‘ erro no seu dispositivo Android, então você precisa redefini-lo para os dados de fábrica.

Você também pode tentar mudar sua conexão de Internet de um pacote de dados para WiFi ou vice-versa.

Perguntas frequentes (FAQ)

Algumas perguntas frequentes sobre o erro ‘Google Play Service foi interrompido’ incluem:

Q1. O que acontece quando eu limpo os dados do cache na Google Play Store?

Dados de cache são duplicatas criadas pelo Google Play Services para reduzir o tempo de carregamento e melhorar a experiência do usuário. Quando você exclui esses dados, o Google Play Services os recria quando necessário. No entanto, nenhum dos seus dados pessoais será eliminado.

Q2. Posso desinstalar a Google Play Store do meu dispositivo Android?

Não. Você não pode desinstalar a Google Play Store ou o Google Play Services do seu dispositivo Android. Você só pode desinstalar suas atualizações nas configurações.

Você pode atualizar o Google Play Services na própria Google Play Store ou usar a Internet para baixar e instalar o arquivo apk mais recente da Google Play Store em seu dispositivo Android.

Conclusão:

Isso é tudo que você precisa saber sobre o ‘O serviço Google Play foi interrompido‘erro e os métodos que você pode usar para corrigir esse erro. Uma das maneiras listadas acima deve ajudá-lo a corrigir o erro no seu dispositivo Android.

Se você tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima ou se souber de alguma maneira melhor de corrigir o ‘O serviço Google Play foi interrompido‘ erro, informe-nos sobre isso na seção de comentários abaixo. Continue visitando itechhacks e baixe nosso aplicativo Android.