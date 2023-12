Olivia Culpo compartilha um vislumbre de seu luxuoso cruzeiro de férias antes do casamento com Christian McCaffrey

Model e ex-Miss Universo 2012 Olivia Culpo está aproveitando seus últimos dias como mulher solteira, pois parece que ela está prestes a se casar São Francisco 49ers correndo de volta Christian McCaffrey nos próximos dias. Embora a data da cerimônia seja desconhecida, tudo indica que a cerimônia acontecerá nos primeiros dias do ano, já que ela aproveitou sua despedida de solteira de três dias com amigos e familiares em Cabo San Lucas, México, há alguns dias. .

Mas agora, ela compartilhou fotos de uma viagem em um navio de cruzeiro exclusivo, para “pegar sol”, acompanhada dos pais, irmãos e sobrinhas e sobrinhos. A viagem foi tão divertida que a modelo compartilhou aspectos dela em suas contas do Instagram e TikTok. A viagem é num navio da Celebrity Cruises, que tem destinos em todo o mundo, pelo que não se sabe onde será realizada a viagem.

Em sua postagem no Instagram, Culpo postou três imagens dela mesma usando um sensual vestido de dormir de seda, com o pôr do sol ao fundo e a legenda: “perseguindo o pôr do sol”.

Ainda em sua conta no TikTok ela postou um vídeo mostrando alguns aspectos do cruzeiro de luxo, bem como as 13 pessoas com quem viaja, incluindo amigos e familiares, além de aspectos das lojas Cartier, Louis Vuitton e Bvlgari instaladas dentro do hotel. enviar.

Ela também exibiu sua cabine, que conta com camarim, cama confortável e banheiro com banheira.

Ela também compartilhou que esta é a primeira vez que viaja em um cruzeiro e reconheceu que a experiência superou suas expectativas. Por fim, ele mostra como ensinou seu pai, Peter, a comer edamame e um delicioso sushi que comeram no jantar e um pouco de sua rotina noturna de dormir.

Quando é o casamento de Oliva Culpo e Christian McCaffrey?

O noivo, Christian McCaffrey, não está viajando, pois está na parte mais difícil da temporada de 2023 da NFL. Na verdade, neste domingo eles têm um jogo crucial em busca do primeiro colocado da NFC contra o Philadelphia Eagles.

O casal ficou noivo em abril, quando Olivia compartilhou o momento de ternura em que a estrela do running back se ajoelhou na frente dela e, embora a data exata do casamento ainda não seja conhecida, provavelmente será depois de 2023 dos Niners. temporada termina em fevereiro