Olivia Dunne chocada com suas três celebridades mais parecidas, de acordo com o TikTok

Olivia Dunne ficou claramente surpreso depois que TikTok revelou quem era ela três sósias de celebridades são.

Em seu último vídeo viral, a estrela da LSU – que acumulou 7,8 milhões de seguidores no TikTok – filmou-se no modo selfie usando as plataformas Modelo ‘Minhas 3 sósias de celebridades’.

O vídeo hilariante do TikTok de Olivia Dunne, que revela celebridades inesperadas com quem ela se parece

Três fotos foram então geradas e giradas como uma máquina de frutas antes de pousarem nas celebridades que Dunne supostamente mais se parece. Os três rostos eram A atriz de Game of Thrones, Emilia Clark, a supermodelo Cara Delevingne e Zendeya.

Livi certamente foi pega de surpresa pelos três rostos escolhidos pelo TikTok, e fizeram uma cara chocada quando foram selecionados.

“Este é um REACH,” escreveu Livi na legenda do clipe de nove segundos. O vídeo recebeu reação mista dos usuários, que debateram nos comentários a seleção do algoritmo. “Vejo mixagens de todos os ngl”, escreveu um usuário. “Você se parece com Livvy Dunne”, brincou outro.