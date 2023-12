Olivia Dunne comemora o sucesso do quarterback da LSU Jayden Daniels após a vitória no Troféu Heisman

Olivia Dunne parabenizou Jayden Daniels por sua vitória no Heisman Trophy pelo time de futebol americano dos Louisiana State University Tigers e lembrou-lhe que Joe Burrow também reivindicou a honra no passado.

Toca tornou-se um dos craques da NFL e um dos melhores zagueiros do jogo, algo que Daniels sem dúvida tenta imitar sua própria carreira no futebol e ele deu um passo para fazer isso ao reivindicar o prêmio.

“Sempre foram os Tigres” Dunne escreveu com uma foto de Daniels e do ex-zagueiro da LSU Joe Burrowcom a dupla sendo editada para segurar o troféu.

Sonho realizado para Daniels

O Troféu Heisman é entregue à pessoa eleita o jogador mais destacado da temporada de futebol americano universitário, com o chamador da LSU vencendo Michael Penix Jr., Bo Nix e Marvin Harrison Jr..

Daniels obteve 503 votos de primeiro lugar e 2.029 pontos para ganhar o que é considerado o prêmio universitário de maior prestígio e semelhante ao prêmio de MVP da NFL.

O quarterback da LSU, Jayden Daniels, segura o Troféu Heisman

Daniels postou estatísticas impressionantes em 2023, ao inspirar a LSU a um recorde de conferência de 6-2 e um recorde geral de 9-3. Ele arremessou para 3.812 jardas, 40 touchdowns e permitiu apenas quatro interceptações enquanto corria para 1.134 jardas e 10 pontos.

“Este é um sonho tornado realidade”, disse Daniels. “Quero agradecer a todos os meus companheiros de equipe, do estado do Arizona à LSU. “Vocês são meus irmãos. Você trabalha duro todos os dias, me inspirando a dar o meu melhor.”

É a última conquista em uma temporada notável de 2023, já que Daniels anteriormente ganhou o prêmio Walter Camp, o prêmio de Jogador de Futebol Americano do Ano da AP College, o prêmio Johnny Unitas Golden Arm, o prêmio Davey O’Brien e o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano da SEC.

Ele será elegível para o draft em 2024, com algumas projeções anteriores acreditando que ele poderia ir na primeira rodada como a nona escolha geral para iniciar sua carreira na NFL.