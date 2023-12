Olivia Dunne deslumbra os fãs com roupa transparente especial para o Natal

Olivia Dunne esteve ocupado durante as férias, mas isso não impediu o Ginasta da LSU desde se vestir bem para a alegria de seus fãs.

Sua última postagem festiva provou ser um grande sucesso entre seus milhões de seguidores nas redes sociais. Iniciar, Dunne usou calça de couro e finalizou o look com uma camisa transparente.

A roupa sexy de Papai Noel de Olivia Dunne deixa os fãs loucos

Postando de Nova York, não é o primeiro post Dunne postou recentemente que fez seus seguidores falarem.

Na semana passada, Dunne postou uma foto dela na banheira. Ela posou com seu cachorro enquanto usava um vestido preto enquanto dava banho no golden retriever e limpava seu casaco de inverno brilhante. O resto da foto era esparso, exceto por um trio de produtos à esquerda da foto, como xampu.

Ela então seguiu participando de um New Jersey Devils-Detroit Red Wings jogo, e apareceu no jumbotron enquanto apoiava o time da casa.

O perfil de Dunne continua a crescer

Enquanto Dunne’s O perfil nas redes sociais continua a crescer, ela também está crescendo e se destacando graças aos seus negócios NIL.

NIL significa nome, imagem e semelhança e é uma forma de julgar o valor de um atleta universitário que tenta se promover e lucrar com sua marca dentro do NCAA.

Os totais podem chegar a milhões e de acordo com o rastreador do On3, o Estrela dos Tigres da LSU vale US$ 3,5 milhões. Ela supostamente tem um patrimônio líquido na região de US$ 7 milhões, o que significa que ela já está financeiramente preparada para o resto da vida aos 21 anos.