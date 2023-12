Olivia Dunne prepara novo ensaio fotográfico em Nova York que promete não decepcionar ninguém

euginasta estadual de ouisiana Olivia Dunneconhecida por seu sucesso com a LSU Tigers e como modelo de maiô da Sports Illustrated, provocou um novo empreendimento profissional nas redes sociais.

O atleta de 21 anos, com 4,5 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou uma selfie vestindo um moletom cinza em Nova York, expressando entusiasmo com um ensaio fotográfico.

A roupa sexy de Papai Noel de Olivia Dunne deixa os fãs loucos

Embora a natureza do empreendimento permaneça não revelada, Dunne continua a diversificar seu conteúdo, apresentando aspectos de sua carreira na ginástica, vida social e modelagem.

Este teaser acompanha sua participação na edição de maiôs da Sports Illustrated deste ano, com planos de retorno na próxima edição.

Além da expectativa de carreira, Dunne comemorou recentemente seu companheiro de equipe Haleigh Bryantaniversário, postando imagens de sua amizade e rotulando Bryant como o ‘GOAT’ (O Maior de Todos os Tempos).

A presença dinâmica da ginasta em diversas esferas continua a cativar o seu público e a alimentar a curiosidade sobre a evolução da sua carreira.

Lutando com a fama

No entanto, em novembro, ela falou sobre como a fama e a popularidade afetaram seu bem-estar mental anteriormente.

“Nos últimos anos, fazendo malabarismos com NIL ou desde meu segundo ano, desde o verão de 2021, definitivamente tive dificuldade em encontrar equilíbrio,” Dunne disse à Pessoas.

“Isso é muito importante porque se você não tiver equilíbrio, isso pode afetar sua saúde mental.

“Finalmente sinto que entendi isso este ano. Apenas compartimentar as coisas mentalmente é muito importante na minha rotina diária.”