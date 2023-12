Olivia Dunne quer que 2023 dure para sempre… e não é difícil perceber porquê

Olivia Dunne teve mais um ano recorde. A ginasta e sensação da mídia social cresceu cada vez mais ao longo dos últimos 365 dias, o que a viu alcançar níveis estratosféricos de fama graças à sua presença online e ginástica impressionante. No que diz respeito ao primeiro, seu crescimento em plataformas como TikTok e Instagram produziu alguns dos mais populares vídeos virais este ano que por sua vez abriram portas para novas e emocionantes oportunidades em sua vida profissional. De grandes negócios de nome, imagem e semelhança (NIL) aparecer na capa do Problema de maiôeste é o ano de Olivia Dunne em análise.

Sensação da questão do maiô: novos patamares

Em agosto, a vida de Dunne deu uma reviravolta depois que ela apareceu no Maiô Sports Illustrated. Foi um momento simbólico, que marcou oficialmente a sua condição de uma das jovens atletas universitárias mais proeminentes e bem-sucedidas dos EUA. A estrela das redes sociais participou de um ensaio fotográfico de tirar o fôlego com a famosa publicação, que mostrou seu impressionante físico de ginástica.

Dunne revelou que foi um sonho que se tornou realidade. “Ter a oportunidade de estar na SI Swimsuit era um grande sonho meu e, quando aconteceu, eu realmente não pude acreditar”, disse ela.

O patrimônio líquido alucinante de Olivia Dunne

Dunne não é apenas conhecida por suas proezas atléticas, mas agora também detém o título de A atleta feminina mais bem paga da NCAAcom um Avaliação NIL de impressionantes US$ 3,4 milhões. Seus sucessos culminam na extraordinária capacidade de obter um preço que excede US$ 500.000 por uma única postagem patrocinada, uma prova de sua influência incomparável na esfera digital. Para um jovem de 21 anos, esses números são surpreendentes.

Agora viral TikTok

Praticamente tudo que ‘Livi’ posta no Instagram se torna viral. Mas houve um vídeo que provou ser um grande sucesso: seu impressionante Fantasia de Dia das Bruxas. No dia 31 de outubro, a ginasta vestida como Khaleesi (A Mãe dos Dragões) da série A Guerra dos Tronos. Na noite mais assustadora do ano, Dunne postou em sua conta no TikTok uma pequena cena da série com a voz da personagem e uma complicação fotográfica de seu traje, que recebeu mais de 10 milhões de visualizações entre os dois.

Vida amorosa

Olivia Dunne causou um colapso na Internet depois que começaram a circular rumores de que pode haver um homem em sua vida. Os sussurros de interesse amoroso começaram quando ‘Livi’ foi vista assistindo o Time de beisebol da LSU. Por nunca ter manifestado interesse pelo esporte, muitas sobrancelhas se levantaram quando ela apareceu, com muitos fãs sugerindo que ela poderia estar namorando um dos jogadores do time.

Depois de semanas e até meses de especulação, o segredo finalmente foi revelado… que Dunne estava namorando o agora Paul Skenes, estrela do Pittsburgh Pirates. Skenes foi um grande sucesso – com o perdão do trocadilho – no beisebol universitário, tanto que ele foi o primeira seleção geral no draft de 2023 da Liga Principal de Beisebol, que fez dele o segundo jogador LSU na história a ser selecionado primeiro.

Depois de postar vídeos no TikTok e Instagram com participações especiais de Skenes Dunne postou uma série de fotos no Instagram dedicadas ao jogador do Pirates, confirmando oficialmente seu romance. Ao fazer isso, ela partiu muitos corações.

Rainha Coroada da LSU

O status de Dunne como rainha da LSU tornou-se oficial durante a sessão de fotos do dia da mídia de sua equipe. Nas fotos, Dunne pode ser vista usando seu novo equipamento de ginástica da LSU. Mas o mais notável é que ela pode ser vista segurando uma coroa. Era um símbolo dela, tanto seu status quanto seu Rainha da ginástica universitária e também das redes sociais.

Que ano foi para Livi! O céu é o limite!