Onde assistir ao Brisbane Open dos EUA? Canal, serviço de streaming e muito mais

Tele aguardava muito o retorno do Aberto de Brisbane para o verão australiano tênis cena marca um retorno triunfante após um hiato de três anos.

Este importante evento de tênis está programado para mostrar uma Torneio WTA 500 para mulheres e um Evento ATP 250 masculinoprometendo uma competição emocionante entre os melhores jogadores do mundo.

Quando acontecerá o Brisbane Open?

Programado para começar Domingo, 31 de dezembro de 2024e culminar em Domingo, 7 de janeiro de 2024o Brisbane Open recuperará seu lugar como um torneio fundamental no calendário do tênis.

Esta é a primeira vez desde 2020 que Brisbane sediará o evento, já que o WTA 500 mudou para Adelaide durante 2021-2023 devido ao influência perturbadora da pandemia de COVID-19.

A ação acontecerá no prestigioso Queensland Tennis Centre em Tennyson, Brisbane. O local possui uma superfície almofadada Plexi de quadra dura ao ar livre, proporcionando um campo de batalha ideal para partidas intensas em eventos femininos e masculinos.

O tribunal principal, Arena Pat Rafter, é uma prova da grandeza do torneio, acomodando 5.000 espectadores com flexibilidade para estender para 7.500 através de assentos temporários.

O Brisbane Open contará com dois eventos principais de simples: o WTA 500 para mulheres e o ATP 250 para homens. O WTA 500, um evento feminino de primeira linha e o terceiro nível mais alto na hierarquia do torneio, contará com um campo formidável de 48 competidoras, disputando a prestigiada coroa.

O evento, inaugurado em 2009, alcançou o status de premier em 2012 e testemunhou triunfos de jogadores icônicos como Serena Williams, Kim Clijsters, Maria Sharapova e Victoria Azarenka.

Complementando o torneio feminino está o evento ATP 250 masculino, uma competição de quarto nível com 32 jogadores. Embora tenha interrompido as operações após 2019, o Brisbane International vai reviver este evento masculino. Vencedores anteriores, incluindo lendas como Roger Federer, Lleyton Hewitt, Nick Kyrgios e Andy Roddick, deixaram uma marca indelével neste torneio.

Onde os telespectadores dos EUA podem assistir ao Brisbane Open?

Os espectadores dos EUA podem usar O canal de tênis para assistir ao torneio, oferecendo uma transmissão ao vivo do evento.