onde assistir Champions e Mundial ao vivo e horários

Com a reta final da temporada no futebol brasileiro, as atenções se voltam ao futebol europeu e ao Mundial de Clubes. Nesta semana, a última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League vai esquentar a semana no mundo da bola.

Além de confrontos pesados envolvendo Manchester United (ING), Bayern (ALE), Internazionale (ITA) e outros gigantes, a rodada derradeira também servirá para definir a ordem dos classificados. Vale frisar que os dois primeiros do grupo avançam ao mata-mata, enquanto o 3° vai à Liga Europa.

Por fim, outra competição que se inicia nesta terça-feira (12) é o Mundial de Clubes, com uma partida que pode definir o possível adversário do Fluminense na semifinal. Posto isso, veja mais sobre os horários do futebol de hoje:

Jogo de hoje (12/12/2023) do Mundial de Clubes

15h – Al-Ittihad x Auckland City – CazéTV (Youtube), Globoplay e FIFA+.

Jogos de hoje (12/12/2023) da Champions League

14h45min – PSV x Arsenal – TNT e HBO Max

14h45min – Lens x Sevilla – Space e HBO Max

17h – Manchester United x Bayern – SBT, TNT e HBO Max

17h – Internazionale x Real Sociedad – Space e HBO Max

17h – Union Berlin x Real Madrid – HBO Max

17h – Napoli x Braga – HBO Max

17h – RB Salzburg x Benfica – HBO Max

17h – Copenhagen x Galatasaray – HBO Max.

