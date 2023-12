Onde assistir Jake Paul x Andre August? PPV, canal, streaming e todos os detalhes da luta

EUnfluencer que virou boxeador, Jake Paulocontinua sua carreira no ringue agora com uma luta contra Segundo agosto neste fim de semana, mas quais são os detalhes da luta?

Uma vitória para a “Criança Problema” talvez lhe garantindo melhores bolsas para 2024 e até mesmo alguma luta pelo campeonato não muito depois de sua disputa por muito dinheiro contra Fúria de Tommy em fevereiro de 2023, onde derrubou o britânico, mas perdeu por decisão.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

Paulo entra no ringue no Caribe Royale Resort em Orlando, Flórida, Estados Unidos, na sexta-feira, 15 de dezembro.

A eliminatória está programada para começar às 19:30 ET, enquanto Paulo e Agosto devem terminar aproximadamente às 22h30, dependendo da rapidez com que as outras lutas forem resolvidas.

A DAZN transmitirá a luta para mais de 200 países, incluindo os Estados Unidos, através de sua plataforma exclusiva, com os canais Sky do Reino Unido também transmitindo a luta.

Quem é André Augusto?

Vindo de Houston, Agosto ostenta um recorde de 10 vitórias, uma derrota e um empate, garantindo cinco vitórias por nocaute. Durante sua carreira amadora, ele conquistou três vezes o campeonato regional Golden Gloves e foi duas vezes vice-campeão estadual do Texas.

Fazendo a transição para o futebol profissional em 2013, o lutador, agora com 35 anos, sofreu a derrota inicial na sexta partida, mas se recuperou com cinco vitórias consecutivas. Sua luta mais recente em agosto marcou um retorno triunfante depois de quase quatro anos, triunfando sobre Brandon Martin.

Notavelmente, seus oponentes detinham coletivamente um recorde de 34 vitórias, 65 derrotas e seis empates antes de enfrentá-lo, sendo que três deles fizeram sua estreia profissional.

“Jake Paulo tem o dinheiro, a fama, a equipe e os recursos, mas não tem a minha fome”, disse Agosto. “Quando o sinal tocar, irei direto para Jake Paulo e tocar a campainha e mandá-lo de volta ao YouTube para sempre.”

Conto da Fita

Jake Paulo:

Idade: 26

Altura: 6 pés1 pol.

Alcance: 76 pol.

Total de lutas: oito

Recorde: 7-1 (quatro KO)

Segundo agosto:

Nacionalidade: Americana

Idade: 35

Altura: 5 pés e 10 polegadas (pés)

Alcance: não disponível

Total de lutas: 12

Recorde: 10-1-1 (cinco KO)