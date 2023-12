Onde assistir UFC Fight Night: Song vs Gutierrez PPV, canal e programação para o fim de semana?

Clutador da divisão peso galo chinês Canção Yadong (20-7-1) e americano Chris Gutiérrez (19-4-2) retorna ao octógono do UFC na noite deste sábado, 9 de dezembro, para se enfrentar na luta principal do UFC Fight Night Las Vegas 83, no UFC Apex, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

É uma luta entre dois lutadores que buscam subir no ranking do peso galo, com Canção Yadong atualmente classificado em sétimo lugar na divisão, enquanto Chris Gutiérrez está em 14º lugar. Ambos vêm de vitórias nas lutas anteriores da noite.

Veja como Song x Gutierrez entrará na luta do evento principal

Canção Yadongtambém conhecido pelo apelido de “Kung Fu Kid”, 24 anos, chega nesta luta com uma valiosa vitória por nocaute técnico sobre Ricky Simon na luta principal do UFC Vegas 72 em abril.

Cançãocom um recorde de 20-7-1, conseguiu se recuperar da derrota para Cory Sandhagen em sua luta anterior e quer subir na hierarquia e entrar na disputa pelo título.

Do outro lado está Chris Gutiérrezapelidado de “El Guapo”, que ocupa a 14ª posição. Gutierrez também vem de vitória em sua última luta, em outubro passado, contra o Alatengheili.

O lutador de origem colombiana e guatemalteca tem cartel de 19-4-2, com nove vitórias por nocaute e uma por finalização.

A co-luta principal da noite promete ser uma luta emocionante para um dos lutadores veteranos do UFC Antonio Smith “Lionheart”, assume Khalil Rountree Jr. em um confronto de meio-pesado que fará os espectadores pularem de suas cadeiras.

Onde e quando assistir UFC Fight Night: Song vs Gutierrez?

O evento principal de Canção x Gutiérrez começa aproximadamente às 22h00 horário do leste dos EUA e pode ser visto ao vivo na ABC, ESPN e ESPN Deportes. Transmissão em ESPN+, UFC Fight Pass e DAZN.

Preliminares: 15:00 CDMX | 16:00 horário do leste | 18:00 AR | 22:00 ESP

Cartão Principal: 18:00 CDMX | 19:00 horário do leste dos EUA | 21:00 AR | 1:00 ESP (domingo)

Star Fight (tempo aproximado): 21:00 CDMX | 22:00 horário do leste | 0:00 AR | 4:00 ESP (domingo)

Estados Unidos ESPN+, ESPN, ABC.

México FOX Esportes

Argentina Star+ e ESPN

América Latina Star+ e ESPN

Carta completa do UFC Fight Night Las Vegas 83

PRINCIPAL

Song Yadong vs. Chris Gutiérrez | Peso galo

Anthony Smith x Khalil Rountree Jr. Peso-pesado leve

Sumudaerji x Allan Nascimento | Peso mosca

Nasrat Haqparast x Jamie Mullarkey | Meio-médio leve

Junyong Park x André Muniz | Peso médio

Canção Kenan x Kevin Jousset | Meio-médio

PRELIMINARES