Onde e quando vai acontecer o concurso BNB?

Ao todo o concurso BNB vai oferta 500 vagas

O concurso BNB- Banco do Nordeste- será uma grande oportunidade para quem deseja conseguir estabilidade financeira.

Confira a distribuição das vagas.

Concurso BNB 2024

O Banco do Nordeste (BNB) recebeu a tão aguardada autorização para realizar seu concurso, visando ampliar seu quadro de colaboradores. Com um total de 500 vagas, além da formação de cadastro de reserva, a autorização foi emitida nesta quinta-feira, 7, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), que aumentou o quadro da instituição.

Crescimento do Quadro e Perspectivas

Com essa aprovação, o BNB eleva seu quadro para 7.189 vagas, representando um acréscimo de 469 postos em relação à última portaria, datada de 2021, que contemplava 6.720 vagas. O aumento no número de oportunidades fortalece a atuação do banco e sua capacidade de impulsionar o desenvolvimento nos estados sob sua abrangência.

Organização e Cronograma

O processo seletivo será conduzido pela renomada Fundação Cesgranrio, responsável por garantir a lisura e a eficácia do concurso. O edital, contendo todos os detalhes do certame, está previsto para ser publicado até o final de janeiro de 2024, proporcionando aos interessados o tempo adequado para preparação.



Cargos e Remunerações do concurso BNB

As oportunidades oferecidas contemplarão os cargos de analista bancário, com 410 vagas e requisito de nível médio, e especialista técnico em Tecnologia da Informação, com 90 vagas e exigência de nível superior. As remunerações previstas são de R$3.788,16 para o nível médio e R$6.556,92 para o nível superior. Após três meses de exercício no cargo, os especialistas técnicos em TI terão um salário elevado para R$10.099,82.

Benefícios e Jornada de Trabalho do concurso BNB

Além dos vencimentos competitivos, os contratados contarão com benefícios como auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar de forma contributiva, e oportunidades claras de ascensão e desenvolvimento profissional.

Condições Contratuais

Os candidatos selecionados e contratados pelo Banco do Nordeste estarão submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e cumprirão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O concurso do BNB representa não apenas uma oportunidade de carreira sólida, mas também uma contribuição para o fortalecimento econômico e social da região nordeste do Brasil. O comprometimento do banco em fornecer um ambiente de trabalho estimulante e recompensador evidencia seu papel como agente de transformação na área de abrangência.

Provas e locais de aplicação

O concurso do Banco do Nordeste (BNB) está trazendo uma abordagem regionalizada para a aplicação das provas, visando abranger diversas localidades do Nordeste, além dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. A seguir, apresentamos os detalhes sobre os locais de aplicação das provas:

Capitais: As provas serão realizadas nas capitais das seguintes localidades:

Maceió (AL);

Recife (PE);

Salvador (BA);

João Pessoa (PB);

Teresina (PI);

Fortaleza (CE);

São Luís (MA);

Natal (RN); e

Aracaju (SE).

Demais Cidades: Além das capitais, as provas também serão aplicadas em diversas cidades, proporcionando maior acessibilidade aos candidatos. Algumas das cidades incluem:

Teixeira de Freitas (BA);

Juazeiro (BA);

Itabuna (BA);

Irecê (BA);

Barreiras (BA);

Vitória da Conquista (BA);

Feira de Santana (BA);

Teófilo Otoni (MG);

Montes Claros (MG);

Garanhuns (PE);

Caruaru (PE);

Petrolina (PE);

Juazeiro do Norte (CE);

Sobral (CE);

Floriano (PI);

Parnaíba (PI);

Campina Grande (PB);

Patos (PB);

Mossoró (RN);

Linhares (ES);

Caxias (MA); e

Imperatriz (MA).

Escolha da Cidade durante as Inscrições

Os candidatos terão a oportunidade de escolher a cidade onde desejam realizar as provas no momento da inscrição, permitindo uma adaptação mais conveniente conforme a localidade de residência ou preferência.

Detalhes das Provas do Concurso BNB 2024

Além da abordagem regionalizada, o concurso do Banco do Nordeste (BNB) se destaca pela transparência e detalhamento das provas, visando garantir uma avaliação justa e abrangente dos candidatos. Abaixo, apresentamos informações mais detalhadas sobre o conteúdo e a estrutura das provas:

Locais de Aplicação

As provas serão aplicadas em capitais e diversas cidades do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, permitindo que os candidatos escolham a localidade mais conveniente durante o processo de inscrição.

Disciplinas do Exame Objetivo

O exame objetivo, parte central do processo seletivo, abrangerá três disciplinas fundamentais para a avaliação dos conhecimentos dos candidatos:

Língua Portuguesa: Avaliará a capacidade de compreensão e expressão na língua portuguesa, incluindo gramática, interpretação de texto e redação.

Avaliará a capacidade de compreensão e expressão na língua portuguesa, incluindo gramática, interpretação de texto e redação. Raciocínio Lógico e Quantitativo: Envolvendo conceitos matemáticos e raciocínio lógico, essa disciplina avaliará a capacidade analítica e a resolução de problemas quantitativos.

Envolvendo conceitos matemáticos e raciocínio lógico, essa disciplina avaliará a capacidade analítica e a resolução de problemas quantitativos. Conhecimentos Bancários: Focado no entendimento das operações bancárias, legislação e normativas específicas do setor, essa disciplina busca avaliar a familiaridade dos candidatos com o ambiente bancário.

O contrato com a Fundação Cesgranrio, responsável pela condução do concurso, permanecerá em vigor até junho de 2024. A previsão é de que as provas sejam concluídas até essa data, proporcionando um cronograma claro aos participantes.

A escolha da banca renomada e a divulgação detalhada do conteúdo das provas refletem o comprometimento do BNB em promover um processo seletivo justo e transparente. Essa abordagem permite que os candidatos se preparem adequadamente, alinhando suas habilidades às exigências do cargo desejado.

Dicas de preparação do concurso BNB

Para otimizar o desempenho nas provas, os candidatos têm a oportunidade de organizar uma jornada de preparação focada nas disciplinas específicas, garantindo uma abordagem estratégica e eficaz para enfrentar os desafios do exame.

A regionalização das provas, aliada à clareza nas informações e ao compromisso com a qualidade do processo seletivo, fortalece a credibilidade do concurso do BNB e oferece aos candidatos uma oportunidade justa de demonstrar seu potencial e conquistar uma posição no Banco do Nordeste.