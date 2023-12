Onde está Brittany Mahomes? Taylor Swift chega solo no Arrowhead para Bills vs Chiefs

Taylor Swift está presente no tão esperado AFC batalha entre o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs.

O homem de quase 34 anos, que parecia chegar sozinho sem sua comitiva habitual, incluindo Brittany Mahomes, esposa do quarterback Patrick Mahomes, dirigiu-se ao estádio minutos antes do início do jogo.

A estrela pop parecia fabulosa enquanto navegava pelos corredores do estádio.

Rápido continuou a tendência de aprimorar os produtos dos Chiefs com streetwear. Desta vez, ela combinou uma saia de couro preta com botas de cano alto, uma calça vermelha Chefes moletom e um casaco de lã preto.

Taylorque estava visivelmente atrasado para o jogo, esbarrou Contas jogadores enquanto saíam do túnel.

O vídeo do incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais Contas os jogadores podiam ser vistos virando a cabeça para ver o cantor.

Swift foi visto mais tarde na suíte de Travis Kelce participando da cerimônia pré-jogo junto com Traiv’s mãe, Donna Kelce, confirmando que não iria gostar do jogo com a nova melhor amiga Brittany Mahomes.