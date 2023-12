Onde há Will, há um caminho: Levis lidera o retorno selvagem dos Titãs sobre os Golfinhos

Rolho Will Levis arremessou para 327 jardas, o recorde de sua carreira, e dirigiu dois touchdowns nos 4 minutos e meio finais, e o Titãs do Tennessee reunidos para atordoar Miami 28-27 na noite de segunda-feira, batendo no Golfinhos saiu do primeiro lugar no AFC.

O Titãs (5-8) realizado Tua Tagovailoa e o ataque explosivo do Miami esteve em xeque durante a maior parte do jogo, mas ainda assim ficou para trás por dois touchdowns no quarto período, graças a erros críticos que deram campos curtos aos Dolphins (9-4). Raheem Mostert correu para TDs de 3 jardas e 5 jardas para colocar Miami à frente por 27-13.

Levis, uma escolha de segunda rodada do draft fazendo seu sexto início de carreira, assumiu a partir daí. Ele liderou um drive de nove jogadas e 75 jardas que durou 1:54, culminando com um passe para touchdown de 3 jardas para DeAndre Hopkins e um lance de conversão de 2 pontos para Nick Westbrook-Ikhine.

Os Titãs pararam e Levis rapidamente começou a trabalhar, acertando Hopkins por 28 jardas e Chigoziem Okonkwo por 16 jardas para entrar em posição de pontuação. Derrick Henrique marcou em uma corrida de 3 jardas e o ponto extra deu aos Titãs uma vantagem de um ponto.

Os Dolphins assumiram o comando sem mais tempo limite e chegaram aos 45, mas Haroldo Landry III demitido Tagovailoa para deixar o jogo de lado. O Miami perdeu em casa pela primeira vez nesta temporada e sua seqüência de três vitórias consecutivas foi interrompida. Baltimore agora tem uma vantagem de um jogo para o melhor recorde da conferência.

Lesão de Tyreek Hill

Miami joguei muito o jogo sem receptor estrela Monte Tyreek, que ficou de fora no segundo quarto e na maior parte do terceiro após uma lesão no tornozelo no primeiro quarto. Ele voltou e pegou passes de 23 e 25 jardas para preparar Jason Sanders‘ Field goal de 31 jardas que empatou em 13 no início do quarto. Colinaque lidera o NFL em jardas recebidas, entrou e saiu do jogo a partir daí e terminou com 61 jardas.

Tagovailoa teve 23 de 33 para 240 jardas e teve sua seqüência de 21 jogos consecutivos com um passe para touchdown quebrado.

Levis acertou 23 de 38 com um passe para touchdown e uma interceptação. Hopkins teve sete recepções para 124 jardas.