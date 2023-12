Onet Brasil OFERECE MAIS DE 300 VAGAS; Envie o currículo!

A Onet Brasil, companhia que faz parte do Grupo Onet, especializado em facilities, engenharia e serviços nucleares, segurança e logística, está com inúmeras vagas disponíveis no território brasileiro. Quer dizer, se você está em busca de um novo serviço, vale a pena conferir quais são as opções:

Oficial de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Manutenção em Geral;

Eletromecânico (a) de Refrigeração – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Elétrica, Eletrônica;

Tratorista – Bragança Paulista – SP – Motorista – Hab D;

Servente de Limpeza – Jundiaí – SP – Limpeza;

Jardineiro (a) – Avaré – SP – Jardinagem;

Controlador (a) de Acesso – Zona Oeste – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Auxiliar de Limpeza – Porto Alegre – RS – Limpeza;

Operador (a) de Roçadeira – Ribeirão Preto – SP – Jardinagem;

Vigilante – Zona Sul – São Paulo – SP – Vigilância;

Mecânico (a) de Ar Condicionado e Refrigeração – São Paulo – SP – Manutenção Mecânica;

Operador (a) de Máquinas – Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Controlador (a) de Acesso – Guarulhos – SP – Portaria;

Mecânico (a) de Refrigeração – Rio de Janeiro – RJ – Instalações em Geral;

Oficial de Manutenção – Florianópolis – SC – Manutenção em Geral;

Eletricista – Florianópolis – SC – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Recepcionista Bilíngue – Rio de Janeiro – RJ – Recepção;

Técnico (a) em Eletrônica – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Elétrica;

Assistente de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP -Recrutamento e Seleção;

Ajudante de Cozinha (Alphaville) – Barueri – SP – Cozinha.

Mais sobre a Onet Brasil

Contando mais sobre a Onet Brasil, podemos destacar que a companhia faz parte do Grupo Onet, fundado em 1860, na França. Além do país sede, a marca também está presente na Espanha, Portugal, Luxemburgo, Marrocos, Estados Unidos e Brasil, registrando faturamento superior a R$ 12 bilhões/ano.

No Brasil e no mundo, a marca está comprometida com a responsabilidade social e com a capacitação profissional contínua, aplicando tecnologia de ponta no desenvolvimento de soluções 100% baseadas em inovação, sustentabilidade e entrega de alta performance aos clientes e à sociedade. Com mais de oito mil colaboradores, a força de trabalho opera sob um mesmo lema: “juntos, somos mais fortes”.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Onet Brasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



