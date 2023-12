Opção “Construir Limite” do Nubank é viável?

Conseguir um cartão de crédito com um limite atraente pode ser uma tarefa árdua para muitos, seja no Nubank ou em outra instituição. Isso porque a determinação do limite envolve uma análise meticulosa de diversos elementos financeiros.

Aspectos como histórico de crédito e saúde financeira são cruciais na formulação do limite de crédito proposto aos aspirantes a cartões. Nesse cenário, o Nubank apresenta uma alternativa conhecida como “Construir Limite”. Ela é projetada para ser uma opção viável para aqueles que buscam um cartão de crédito e, simultaneamente, anseiam por um limite significativo em um prazo mais curto.

Eficiência da função “Construir Limite” do Nubank: é uma escolha acertada?

Essa modalidade se revela especialmente útil para indivíduos cujo histórico de crédito ainda não foi totalmente avaliado pela instituição financeira. Além disso, representa uma oportunidade para pessoas com registros negativos em entidades de proteção ao crédito.

No entanto, é crucial questionar se essa função “Construir Limite” do Nubank realmente oferece vantagens tangíveis. Ao selecionar essa alternativa, os usuários têm a chance de estabelecer gradualmente um histórico de crédito sólido.

Nesse sentido, junto ao roxinho, se constrói uma relação de confiança antes de propor um limite mais substancial. O mecanismo envolve a alocação de uma soma específica na conta, similar a um sistema pré-pago. Assim, posteriormente, é transformada em crédito disponível para utilização conforme o cartão é empregado.

De acordo com o banco digital, a quantia alocada fica retida apenas temporariamente. Ela é liberada assim que a entidade financeira adquire uma compreensão mais aprofundada do padrão de comportamento do cliente.

Essa estratégia é especialmente desenhada para indivíduos cuja situação financeira não foi plenamente analisada pelo Nubank, como citado. O propósito explícito é permitir que a fintech adquira uma visão mais clara sobre a gestão financeira do cliente, facilitando futuras concessões de limites mais generosos.



Benefícios e autonomia no controle do limite

Ao adotar o cartão “Construir Limite” do Nubank, conforme assegurado pela instituição, o titular do cartão adquire total autonomia sobre seus gastos. Isso pode ser extremamente conveniente.

Isso implica que é viável alocar mais recursos no cartão, retirar parte não utilizada e até mesmo transferir esse montante de volta para a conta principal. Segundo a instituição financeira, tal ação não incorre em custos adicionais.

Ao contrário dos cartões pré-pagos convencionais, a grande vantagem é a possibilidade de resgatar uma porção dos recursos quando necessário. No cartão pré-pago, uma vez que uma quantia é adicionada, ela se torna irrecuperável. Entretanto, no cartão com a funcionalidade para construir limite do roxinho, caso haja necessidade, é possível resgatar parte ou a totalidade dos recursos não utilizados em compras a crédito.

Por exemplo: se uma reserva de R$ 100 foi feita e R$ 50 foram gastos, é permitido resgatar os R$ 50 restantes. Para recuperar os R$ 100, a quitação da fatura é necessária.

A flexibilidade proporcionada permite que o cliente defina o montante desejado como limite no cartão. O mais crucial é que esse valor selecionado não é imediatamente deduzido após uma transação. Ele é debitado apenas no término do ciclo mensal de faturamento.

Isso oferece a liberdade de usar os recursos alocados quando se fizer necessário, de maneira extremamente prática. Compare as características com cartões pré-pagos tradicionais:

Compreensão do cliente

O Nubank destaca que, à medida que os usuários empregam o cartão de forma responsável e mantêm as faturas em dia, uma proporção significativa recebe um limite inicial pré-determinado após um mês de utilização.

Isso ressalta a efetividade da função “Construir Limite” como um instrumento para estabelecer um histórico creditício favorável em um intervalo de tempo relativamente curto.

Outro ponto positivo é a capacidade de empregar o cartão em transações internacionais e assinar serviços digitais. Ademais, é possível registrá-lo em múltiplos aplicativos, proporcionando aos usuários um amplo leque de opções financeiras.

Então, a função “Construir Limite” do Nubank é válida?

A viabilidade de usar a função “Construir Limite” do Nubank é determinada pelo contexto financeiro específico de cada indivíduo. Para aqueles que enfrentam restrições no CPF, possuem uma pontuação de crédito reduzida ou enfrentam desafios na obtenção de um aumento de limite, essa opção se mostra atraente.

Ao alocar recursos na função “Construir Limite”, mesmo pessoas com históricos negativos têm a chance de acessar crédito adicional. Assim, há a possibilidade de transações com o cartão de crédito.

É importante destacar que os recursos alocados podem ser recuperados a qualquer momento, desde que não estejam vinculados a uma compra a crédito. Além disso, a utilização consciente da função “Construir Limite” pode facilitar a obtenção de um incremento real no limite creditício. Ao estabelecer um padrão de gastos responsável, os usuários podem fortificar sua posição nas avaliações de crédito.

Procedimento para acesso à função

Com alguns passos simples, consegue-se reservar uma quantia da conta Nubank, que posteriormente será convertida em limite no cartão de crédito. Para tal, siga as seguintes etapas: