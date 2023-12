Oprah reage à revelação de seu retrato no Smithsonian

Oprah Winfrey é agora uma das poucas figuras públicas notáveis ​​a entrar no livro dos recordes de um dos museus mais famosos da América, e sua reação à pintura é… positiva?

O negócio é o seguinte … a magnata do entretenimento recebeu a honra de um enorme retrato dela mesma que será exibido na Smithsonian National Portrait Gallery em Washington, DC. A inauguração aconteceu na manhã de quarta-feira, com a presença de amigos e familiares de Oprah.

De qualquer forma, essa coisa é permanentemente do museu – e como mencionamos, O está se juntando a um clube exclusivo… especialmente no que se refere a celebridades modernas. O Smithsonian apresenta retratos de inúmeras figuras famosas ao longo da história, mas apenas um punhado de celebridades do século 21… sem incluir presidentes, como Barack Obamaquem tem um.