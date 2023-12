Oprah Winfrey brilha com vestido Dolce & Gabbana de lantejoulas roxas na Academy Museum Gala 2023

Oprah Winfrey fez uma aparição deslumbrante no Gala do Museu da Academia 2023 na noite de domingo, cativando os espectadores com sua presença radiante e um deslumbrante vestido de lantejoulas Dolce & Gabbana vestido que mostrava sua figura esbelta.

O magnata da mídia69, acessou o Instagram para compartilhá-la com tema roxo conjunto para a noite, expressando seu entusiasmo em participar do evento com ela “Cor roxa” família.

O criação personalizada apresentava mangas compridas, gola alta e cauda graciosamente fluida, adicionando um toque extra de glamour ao Winfrey visual de tapete vermelho.

Nada além de elogios nas redes sociais para Winfrey

O tom roxo ousado a diferenciou da multidão de roupas pretas, douradas e vermelhas usadas por outras celebridades presentes na gala, incluindo Kendall JennerEva Longoria, Meryl Streep,Brooklyn Beckham, Nicola Peltze Fantasia Barrino.

Oprah A postagem no Instagram não apenas mostrou seu sorriso alegre, mas também destacou seus enormes brincos de diamante de Joalheria Hamiltoncomplementando perfeitamente seu penteado meio preso.

Apesar de não permitir comentários em sua conta pessoal do Instagram Oprah look de gala despertou considerável atenção e admiração. Os fãs elogiaram sua aparência deslumbrante, com uma observação, “Deveria custar um trilhão para ter uma aparência tão boa”, enquanto outros perguntaram sobre ela perda de peso segredos.

Foi uma noite especial para Oprah

A noite teve um significado especial para Winfrey como ela recebeu o Prêmio Pilarreconhecendo sua liderança e apoio ao Museu da Academiaconsolidando seu papel influente no mundo do cinema.

A gala, inicialmente marcada para Setembro mas adiado devido a acontecimentos externos, finalmente aconteceu em 3 de dezembro em Os anjos. Estrelas como Natalie Portman, Simu LiuDua Lipa, Lupita Nyong’oe Selena Gomez enfeitou o tapete vermelho e rosa, tornando-se um evento obrigatório no circuito de premiações.

O cerimônia luminares homenageados da indústria do entretenimento, incluindo Meryl StreepMichael B. Jordan, Oprah ela mesma, e Sofia Coppola.

Como Oprah Winfrey continua a fazer uma declaração com seu estilo icônico e contribuições notáveis ​​para o indústria cinematográficaos fãs podem esperar aparições mais memoráveis ​​durante esta temporada de férias e além.