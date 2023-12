Oprah Winfrey usou medicamentos para perder peso? A verdade por trás dos rumores

ADepois de meses de especulações e acusações, Oprah Winfrey decidiu ser transparente sobre sua jornada para perder peso, confirmando que recorreu a medicamentos para obter ajuda.

Em entrevista à People Magazine na quarta-feira, o estimado apresentador de talk show admitiu usar medicamentos como ferramenta para prevenir oscilações de peso, seguindo a tendência de muitas outras celebridades de Hollywood.

Oprah Winfrey revela sua receita de mocktail roxo após perda de peso

“Agora eu o uso quando sinto que preciso, como uma ferramenta para evitar o ioiô”, disse Oprah.

“Não é algo para se esconder e mais uma vez ser ridicularizado. Estou absolutamente farto da vergonha de outras pessoas e principalmente de mim mesmo.”

Que droga Oprah Winfrey usou para perder peso?

Embora Winfrey não tenha revelado o medicamento específico que está tomando, ela não descartou a possibilidade de ser o medicamento para diabetes tipo II, Ozempic.

Ozempico tornou-se a droga preferida em Hollywood, com muitos obtendo resultados rápidos como resultado de suas propriedades químicas. uma escolha popular entre celebridades.

O medicamento atua diminuindo a capacidade do organismo de consumir alimentos, o que é benéfico para os diabéticos, mas também acidentalmente benéfico para quem deseja perder peso.

A injeção semanal também controla os níveis de glicose no sangue, mas não pode ser prescrita sem que o paciente passe na avaliação de um médico especialista.

A sua decisão de explorar opções farmacêuticas tornou-se mais evidente depois de participar num painel de discussão com especialistas médicos em julho.

“Tive a maior surpresa junto com muitas pessoas naquele público. Percebi que estive me culpando todos esses anos por estar acima do peso e tenho uma predisposição que nenhuma força de vontade irá controlar”, declarou ela.

Ela citou um sucesso tangível ao revelar que, depois do Dia de Ação de Graças, ganhou apenas meio quilo, um forte contraste com os oito quilos ganhos no ano anterior.

A sua admissão sincera marca uma mudança significativa na sua perspectiva, sinalizando um compromisso em gerir o seu peso de uma forma que se alinhe com o seu bem-estar geral.