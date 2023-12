Órigo Energia RECRUTA mais de 50 profissionais; Veja!

A Órigo Energia, empresa que visa ser a principal referência em energia renovável no país, impulsionando mudanças e criando soluções inovadoras, está contratando profissionais no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar com mais ênfase, consulte quais são os postos de trabalho vagos:

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP e Híbrido;

Analista de Experiência com o Cliente Sr. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de FP&A Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Gestão de Incidente – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Negócios Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Operações Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produto PL – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produto Sênior – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Financeiro Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Comercial – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Atendimento – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Atendente de Cobrança – Campinas – SP – Efetivo;

Atendente SDR – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Executivo de Negócios – Araguari – MG – Efetivo;

Executivo de Negócios – Diamantina – MG – Efetivo;

Mantenedor de UFV – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador de Sistemas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Suporte Técnico – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Efetuar monitoramento da fila de chamados. Garantir que os incidentes sejam priorizados corretamente e endereçados as respectivas filas corretas. Acompanhar as alterações de novas regras de negócios/técnicas e multiplicar para o time. Elaborar e manter atualizados manuais de treinamentos e POPs internos;

Técnico (a) de Manutenção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Órigo Energia

Contando mais detalhes sobre a Órigo Energia, podemos frisar que, ao longo dos seus quase 13 anos de história, desenvolveu dois modelos de negócio: Fazenda Solar, iniciativa inovadora que oferece planos de assinatura mensal para geração de energia solar no estado de Minas Gerais, e Fazenda Biogás, que também oferece planos de assinatura mensal de energia, este a partir da decomposição da matéria orgânica, disponível para empresas de Pernambuco.

Como se candidatar?

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos da Órigo Energia, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

