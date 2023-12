Orsegups ABRE mais de 100 VAGAS de emprego; Saiba mais!

A Orsegups, empresa genuinamente brasileira e líder nacional no mercado de segurança, que atua fortemente nas áreas de segurança eletrônica, segurança patrimonial e facilities, está na procura por novos profissionais no mercado. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, veja quais são as vagas abertas:

Vigilante Horista – Itajaí – SC – Vigilância;

Vigia – Tubarão – SC – Vigilância;

Servente de Limpeza – Nova Campina – SP – Limpeza;

Vigilante Horista – Florianópolis – SC – Vigilância;

Zelador (a) – São José – SC – Zeladoria: Cortar grama; Podar os arbustos; Leitura de água e gás. Trocar lâmpadas; Limpeza externa; Pequenos reparos gerais. Retoque de pinturas;

Vendedor (a) Externo – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Vendedor (a) Externo – Blumenau, Biguaçu e Palhoça – SC – Venda Externa;

Auxiliar de Limpeza – Maringá – PR – Limpeza;

Vigia – Lontras – SC – Vigilância;

Auxiliar de Serviços Gerais – Curitiba – PR – Limpeza: Recolher os lixos; Passar pano e encerar o chão; Retirar pó de móveis e objetos; Lavar banheiros; Limpar vidros;

Encarregado Asseio – Curitiba – PR – Limpeza;

Controlador (a) de Acesso – Assis Chateaubriand – PR – Portaria Industrial, Comercial;

Assistente Administrativo (Atendimento) – São José – SC – Segurança Patrimonial;

Porteiro (a) – São Paulo – SP – Portaria Industrial, Comercial, Residencial;

Recepcionista – São José dos Pinhais – PR – Recepção.

Mais sobre a Orsegups

Falando mais detalhes sobre a Orsegups, é interessante destacar que, com mais de 40 anos de mercado, fiel às suas diretrizes organizacionais e seus valores; transparência, responsabilidade social, cooperação, resultado e excelência, a Orsegups se solidificou e escreveu uma história de protagonismo no segmento de segurança.

Além disso, a empresa possui sua sede em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. A Orsegups atua no Brasil todo e conta em seu portfólio com mais de 80 mil clientes. A sua equipe, altamente capacitada, é composta por mais de 6 mil colaboradores, distribuídos entre os seus 26 escritórios regionais e unidades operacionais.

Além disso, sua capacidade de atendimento está alicerçada em centenas de rotas táticas de pronta resposta, presentes em diversas cidades brasileiras, ratificando a melhor e maior oferta de soluções em segurança para o mercado nacional.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que as vagas da Orsegups já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



